Luna Jordan morta a 24 anni, la giovane attrice tedesca aveva recitato nel remake tedesco di “Euphoria”

Il cinema europeo piange Luna Jordan. L’attrice tedesca è morta improvvisamente a 24 anni, come è stato confermato nelle scorse ore dalla sua agenzia, Players di Berlino, e dalla famiglia. Al momento non sono state rese note le cause del decesso prematuro di Luna Jordan, su cui si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Jordan era considerata una delle giovani promesse più interessanti del panorama tedesco. Aveva iniziato a recitare molto presto e si era fatta conoscere al pubblico grazie ai ruoli nelle serie "Repubblica selvaggia" e "Il cane che dorme", dove aveva mostrato una forte maturità interpretativa nonostante la giovane età.

Nel 2022 aveva ricevuto l’Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il film "Fuchs im Bau". In quell’occasione il suo discorso di ringraziamento aveva avuto grande risonanza, soprattutto per le parole dedicate al tema della violenza sessualizzata nell’industria cinematografica e teatrale.

Il ruolo nel remake di Euphoria

La sua attenzione alle fragilità del mestiere era emersa anche nel documentario "Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs", in cui aveva raccontato il peso emotivo dei primi ruoli e le difficoltà di crescere davanti alla macchina da presa. Tra i suoi lavori più recenti figurano il crime "Polizeiruf" e la serie "Euphorie", adattamento tedesco di Euphoria, uscita nel 2025.

Il ruolo nel film sui Beatles

Luna Jordan era attesa anche in uno dei ruoli più importanti della sua carriera: avrebbe dovuto interpretare Astrid Kirchherr, fotografa e artista legata ai primi anni dei Beatles ad Amburgo, nella produzione internazionale "Hamburg Days". La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cinema e nella televisione tedesca, interrompendo un percorso artistico che sembrava appena all’inizio.