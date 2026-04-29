Morta la figlia di Peter Falk, Jacqueline: l’erede del “Tenente Colombo” si è tolta la vita a 60 anni

È morta a 60 anni Jacqueline Falk, figlia adottiva di Peter Falk, il celebre Tenente Colombo. Secondo le autorità di Los Angeles, la donna si sarebbe tolta la vita nella sua abitazione lunedì 27 aprile. Una nuova tragedia che colpisce la famiglia dell’attore, scomparso nel 2011 per complicazioni dovute all’Alzheimer.

Tragedia nella famiglia che fu di Peter Falk, l'indimenticabile volto del Tenente Colombo. Jacqueline Falk, figlia adottiva dell'attore, è morta all'età di 60 anni. Secondo quanto riportato da TMZ, che ha appreso la notizia dall'ufficio del medico legale di Los Angeles, la donna si sarebbe tolta la vita lunedì 27 aprile nella sua casa in California.

Il dramma a Los Angeles

Stando alle prime informazioni fornite dalle autorità competenti, il decesso sarebbe avvenuto per impiccagione. Al momento non è stato reso noto se Jacqueline Falk abbia lasciato messaggi o lettere per spiegare il suo estremo gesto. La famiglia, che ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato anche dopo la scomparsa dell'attore, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda, chiudendosi nel dolore per una perdita arrivata improvvisamente.

Peter Falk e sua figlia Jacqueline

La famiglia di Peter Falk: le adozioni e il rapporto con Alyce Mayo

Peter Falk non ha mai avuto figli biologici. Durante il suo primo matrimonio con Alyce Mayo, durato dal 1960 al 1976, l'attore scelse la strada dell'adozione per costruire la propria famiglia. La coppia accolse due bambine: la prima fu proprio Jacqueline, entrata in famiglia nel 1966 a pochi mesi dalla nascita, seguita quattro anni dopo da Catherine (classe 1970). Nonostante il successo planetario della serie Columbo, Falk cercò di garantire alle figlie un'infanzia lontana dai riflettori di Hollywood, sebbene il divorzio da Mayo a metà degli anni '70 e il successivo matrimonio dell'attore con l'attrice Shera Danese (avvenuto nel 1977) avessero progressivamente incrinato i rapporti all'interno del nucleo familiare originario.

Le battaglie legali e la "Peter Falk's Law"

Il rapporto tra le figlie e il padre è stato particolarmente complesso durante l'ultimo decennio di vita del divo. Falk, colpito da una grave forma di Alzheimer e demenza senile che lo portò alla morte il 23 giugno 2011, si trovò al centro di un duro scontro legale tra la seconda moglie, Shera Danese, e le figlie adottive. Catherine intentò una causa per ottenere la tutela del padre, sostenendo che la matrigna impedisse loro di fargli visita e di essere informate sulle sue condizioni di salute. Questa dolorosa vicenda personale ebbe un impatto sociale tale da ispirare la creazione della "Peter Falk's Law": una norma, adottata inizialmente nel New Hampshire e poi in altri stati americani, nata proprio per tutelare il diritto dei figli di visitare i genitori anziani o malati, impedendo ai tutori legali (o ai coniugi in seconde nozze) di isolarli dai propri affetti.