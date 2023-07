Victoria e David Beckham scatenati, cantano e ballano i successi delle Spice Girls Il video del divertente siparietto è circolato sui social, diffuso dall’account TikTok ufficiale di Victoria, super sexy in total black, mentre in un locale di Miami si diverte cantando un iconico brano delle Spice Girls al microfono. David Beckham, complice, balla al suo fianco divertito.

A cura di Giulia Turco

Victoria Beckham scatenata rivive i successi delle Spice Girls. L’ex cantante britannica è stata pizzicata a Miami mentre in un locale ha dato show insieme al marito David Beckham sulle note di ‘Say You’ll Be There’, uno dei pezzi iconici della girl band sciolta nel 1997 e subito è scattata tra il pubblico l’operazione nostalgia. Ora si spera in una reunion, attesa come non mai dai loro fan.

Victoria Beckham scatenata a Miami con il marito

Il video del divertente siparietto è circolato sui social, diffuso proprio dall’account TikTok ufficiale di Victoria, super sexy in total black, mentre in un locale di Miami si diverte cantando il brano delle Spice al microfono. David Beckham, complice, con tanto di camicia bianca sbottonata, balla al suo fianco divertito. I presenti accompagnano il momento incitandoli a continuare. A quanto pare, tra gli ex membri del gruppo, sarebbe proprio Victoria la più determinata a voler tornare sulle scene, magari proprio in occasione dei 30 anni dalla nascita della band che ha segnato la storia del pop.

La reunion delle Spice Girls per il loro 30esimo anniversario

Nel 2024 le Spice Girls compiono 30 anni. Sono passati bn tre decenni da quando la girl band tutta al femminile rubava le scene della musica internazionale, imponendosi come icone di stile. Di una possibile reunion si parla davvero da ormai molto tempo e numerosi sono stati i forfait che hanno spento le speranze dei loro fan, l’ultimo quello del 2019. L’ultima volta che si sono esibite al completo risale al 2012. A spingere per un nuovo ritrovo con Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwel, a quanto pare, sarebbe proprio Victoria Beckham, che il prossimo anno compierà un compleanno dalla cifra tonda : “Il compleanno di 50 anni di Victoria l'anno prossimo, e insieme i 30 anni delle ragazze sono due anniversari troppo belli per perderli”, scrive il Daily Mail, secondo il quale le ex cantanti avrebbero un posto d’onore anche al Pyramid stage del Festival di Glastonbury.