Le Spice Girls si riuniscono per i loro 30 anni: “Ci sarà anche Victoria Beckham” Le Spice Girls sarebbero pronte a riunirsi per il loro trentesimo anniversario e stavolta ci sarebbe anche Victoria Beckham, dopo il forfait del 2019.

A cura di Ilaria Costabile

Le Spice Girls nel 2007, Getty Images

L'anno prossimo saranno ben trent'anni dalla nascita delle Spice Girls, il gruppo pop al femminile più famoso del mondo e per l'occasione si sta pensando ad una reunion. Non è la prima volta che le "ragazze" si sono riunite dopo lo scioglimento di diversi anni fa, ma stavolta dopo aver dato forfait a quelle precedenti, l'ultima nel 2019, pare che ci sia anche Victoria Beckham, per dar vita ad un evento davvero epocale.

"Victoria Beckham pronta per la reunion"

L'ultima volta che le Spice Girls sono state al completo risale ormai al 2012, più di dieci anni fa, ed è quindi in occasione di una data importante come i trent'anni che il gruppo potrebbe riunirsi e, secondo quanto si apprende dalla stampa inglese, potrebbero anche avere un posto d'onore al Pyramid stage del Festival di Glastonbury che vedrebbe Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell and Victoria Beckham l'una accanto all'altra per esibirsi davanti a migliaia di persona. Una fonte avrebbe dichiarato al Daily Mail che Victoria sarebbe intenzionata a partecipare: "Il compleanno di 50 anni di Victoria l'anno prossimo, e insieme i 30 anni delle ragazze sono due anniversari troppo belli per perderli".

Spice Girls riunite nel 2012, Getty Images

Un docufilm sulle Spice Girls

Non sarebbe l'unico progetto in cantiere per le Spice Girls che, a quanto pare, starebbero realizzando un documentario sulla loro carriera, con filmati inediti, interviste e tanto altro, per piattaforme come Netflix o Apple Tv. In una recente intervista era stata proprio Mel C a rivelare che a breve il gruppo avrebbe dovuto fare un annuncio importante: "Non posso dire adesso di cosa si tratta, perché stiamo finendo di perfezionare ciò che faremo insieme, tutte e cinque. I fan la adoreranno". Al momento non è giunto nessun annuncio, ma sarà questione di tempi e quando saranno maturi gli appassionati potranno esultare.