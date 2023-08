Chi è Nacho Figueras, il “David Beckham del polo” tra i più cari amici del principe Harry L’ultima foto social del principe Harry arriva dal profilo Instagram di Nacho Figueras, uno tra i più cari amici del duca di Sussex oltre che fervente sostenitore della sua storia d’amore con Meghan Markle. Ecco chi pè l’uomo che ha accompagnato Harry nei suoi ultimi 15 anni.

A cura di Stefania Rocco

Ignacio Nacho Figueras Bermejo, giocatore di polo considerato il più famoso del mondo e modello argentino, è tra i più cari amici del principe Harry. È proprio dal profilo Instagram dell’uomo che arriva l’ultima foto social del duca di Sussex. Harry posa spensierato, quasi come se fosse un uomo comune. Accanto a lui l’amico Nacho, tra le persone più importanti negli ultimi 15 anni della sua vita.

Nacho Figueras, il “David Beckham del polo”

Nacho Figueras

Giocatore professionista di polo da quando aveva 17 anni, Nacho è soprannominato il “David Beckham del polo”. Per la oggettiva bellezza fisica e per le sue attività nel mondo della moda. Nato e cresciuto a Buenos Aires, ha 46 ha cominciato ad appassionarsi allo sport quando aveva appena 9 anni, incoraggiato dal padre. Diventato un giocatore professionista, oggi è il capitano della BlackWatch, squadra di cui è co-proprietario. Possiede un patrimonio stimato netto di 30 milioni di dollari e, oltre a essere un campione di polo, è uno dei modelli di Ralph Lauren dal 2000. La moda, tuttavia, è solo la seconda attività di Figuras che vi si è avvicinato solo per ragioni economiche e perché gli avrebbe permesso di avvicinare le persone allo sport. A spingerlo a intraprendere questa strada fu il fotografo Bruce Weber che, dopo averlo incontrato a una festa negli Hamptons organizzata dall’ex moglie di Calvin Kelin, lo incoraggiò a tentare anche quel percorso.

Il legame con il principe Harry

Il rapporto con Harry è cominciato nel 2007. A unirli è la passione comune per il polo. Nacho è uno dei maggiori sostenitori della coppia formata da Harry e Meghan che ha difeso a spada tratta nel corso di numerose interviste. È apparso nel documentario che la coppia ha realizzato per Netflix, lodando Meghan per avere “lasciato tutto per l’uomo che ama”, compresa la sua carriera di attrice, e Harry per l’impegno profuso nelle associazioni benefiche che si occupano della tutela dei bambini. Fu proprio a Nacho e alla moglie Delfina Blaquier che Harry, subito dopo il primo incontro con Meghan nel 2017, confessò di avere trovato la donna che riteneva potesse essere quella giusta. “Gli si leggeva negli occhi quanto fosse innamorato”, aveva raccontato il campione di polo. Nacho è una parte fondamentale della nuova vita di Harry negli Stati Uniti. Sia Harry che Nacho giocano ogni anno per gli eventi di beneficenza organizzati da Sentebale, associazione co-fondata dal principe Harry che sostiene i bambini e gli adolescenti affetti da HIV nell’Africa meridionale.

Il matrimonio con Delfina Blaquier

Nacho Figueras con la moglie Delfina Blaquier

Sempre il polo ha permesso a Figueras di conoscere la moglie Delfina Blauier, figlia di un altro famoso rappresentante dello sport, ex modella e fotografa. Il primo incontro avvenne a Buenos Aires nel 1997. I due cominciarono a frequentarsi l’anno dopo, nel 2000 diventarono genitori del loro primo figlio e nel 2004 si sposarono. Oggi hanno 4 figli: Hilario, Aurora, Artemo e Alba.