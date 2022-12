Harry e Meghan, la docuserie Netflix non piace a nessuno: “Lei è un’arrampicatrice sociale” Harry e Meghan hanno fatto arrabbiare il mondo: “Lei è un’arrampicatrice sociale e lui è un bamboccio”. I principali giornali del mondo stroncano la docu-serie Netflix.

I dettagli ‘scabrosi' della storia d'amore di Harry & Meghan non sono piaciuti a nessuno. La docu-serie che Netflix ha pubblicato in due parti da tre episodi ciascuno – i primi tre l'8 dicembre, i restanti il 15 – ha fatto arrabbiare non solo nel Regno Unito, ma anche nel resto del mondo. Solo in Italia, il giornalista Antonio Caprarica, massimo esperto sul tema, ha fatto a pezzi la docu-serie intervistato proprio da Fanpage.it: "Due scappati di casa che non dicono una sola verità".

Il linguaggio del corpo di Meghan

Anche Giulia Turco, per Fanpage.it, ha parlato di "gioco sporco" di Harry: "La sensazione è che abbiano voluto incassare una presunta vittoria nell’eterna battaglia contro la stampa, imponendosi nell’immaginario comune come candidi, romantici, ribelli eroi moderni". Mentre Anna Vagli, la criminologa forense esperta in psicologia investivativa, sopralluogo tecnico sulla scena del crimine e criminal profiling, ha analizzato il linguaggio del corpo dei due protagonisti, confermando le impressioni di una Meghan "manipolatrice" di tutta l'intervista.

L'accoglienza del pubblico

Rotten Tomatoes non sbaglia mai: la serie riceve il 13% dell'Audience Score, un risultato molto basso. I commenti social sulla serie sono stati davvero impietosi: "Lei è un'arrampicatrice sociale, presuntuosa e ignorantella. Lui sta proprio facendo la figura del bamboccio". E ancora: "Lei lo sta utilizzando, lui è ingenuo come sua madre, lei spezzerà il suo cuore". E c'è chi pensa alla Regina Madre: "Povera Elisabetta, nemmeno da morta la lasciano in pace".

La critica all'estero boccia la docu-serie

La critica ha bocciato la docu-serie. Il Guardian ha addirittura titolato: "Ci è andata di traverso la colazione". Sulla stessa linea si è espresso il magazine The Hollywood Reporter: "La docu-serie offre davvero troppo poco per sembrare genuino". Il New York Post scrive addirittura che "non c'è molto di nuovo se hai tenuto il passo con i titoli recenti sulla coppia o se hai guardato la loro intervista a Oprah Winfrey del marzo 2021. Una docu-serie ipocrita".