Quando esce Harry e Meghan su Netflix: il trailer della docuserie divisa in due parti “Harry e Meghan” la docuserie che racconterà la storia dei Duchi di Sussex, sarà divisa in due parti su Netflix. I primi episodi saranno disponibili da giovedì 8 dicembre, mentre quelli conclusivi a distanza di una settimana.

A cura di Ilaria Costabile

Il primo dicembre sugli account Netflix è stato diffuso il primo trailer di "Harry & Meghan" la docuserie che racconta la storia, dal loro punto di vista, dei Duchi di Sussex, ma non era stata annunciata la data d'uscita. Ecco che, invece, a distanza di pochi giorni è stato annunciato che il nuovo e attesissimo prodotto firmato dalla piattaforma sarà diviso in due parti: la prima disponibile già dall'8 dicembre, la seconda dal 15 dicembre.

Quando escono la prima e la seconda parte di Harry e Meghan su Netflix

Come è accaduto anche per altri prodotti targati Netflix, la piattaforma ha voluto dividere la serie in due parti, in modo da aumentare la curiosità attorno alla vicenda dei Duchi di Sussex, raccontata in una versione inedita dove emergono i dettagli di una storia di cui si è parlato in tutto il mondo e che ha segnato la prima grande spaccatura all'interno della famiglia reale inglese. I primi episodi, come si legge alla fine del nuovo trailer diffuso in queste ore, saranno lanciati da giovedì 8 dicembre e a distanza di una settimana, il 15 dicembre, saranno rilasciati i nuovi episodi che vanno a concludere la serie.

Di cosa parla la docuserie sui Duchi di Sussex

Dall'innamoramento con tanto di frequentazione clandestina, al matrimonio e le difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali, vissuti a tempo pieno. Un racconto in cui non ci saranno solo loro, ma interverranno anche amici, familiari che avranno modo di esprimere tutto ciò che non era mai emerso su questo amore bello e difficile. Nel corso di sei episodi, la serie esplora non solo l'aspetto romantico, ma offre un racconto dettagliato e documentato di tutto ciò che i Duchi di Sussex hanno affrontato, mediaticamente, durante questi anni insieme. A dirigere il tutto è la regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, che garantisce uno sguardo inedito su Harry e Meghan.

Il nuovo trailer di Harry e Meghan

Se nel primo teaser, diffuso mercoledì 1 dicembre, si vedono i momenti più intimi della coppia, tra le mura domestiche, intenti a scambiarsi tenerezze, o anche presenti ad eventi istituzionali, durante i loro primi anni insieme, il secondo trailer entra più nel vivo della storia e della crisi che la coppia ha vissuto in questi anni in cui la loro stoia è stata sulla bocca di tutti. L'avvocato di Meghan, in queste nuove immagini, parla delle difficoltà affrontate dall'attrice: "C'è stata una guerra contro Meghan per assecondare i piani di altri" a cui si aggiunge lo stesso Harry che dichiara: "Ci sono delle gerarchie nelle famiglie. È un gioco sporco. Avevo il terrore che la storia di ripetesse". "Harry & Meghan" non sarà solo la celebrazione di una storia romantica, ma fornisce del materiale inedito che entra a contatto con la vera essenza della coppia reale.