Harry & Meghan, le prime immagini del docufilm sui Duchi di Sussex in arrivo su Netflix Netflix ha diffuso le prime immagini di “Harry & Meghan” il documentario che racconta la storia dei Duchi di Sussex, il cui amore è stato sin dagli inizi oggetto di critiche e polemiche. Sarà un racconto intimo e inedito, in cui saranno coinvolti anche amici e familiari della coppia, oltre ad alcuni esperti che indagheranno il rapporto con la Royal Family.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando sono diventati marito e moglie, acquisendo il titolo di Duchi di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle sono tra le coppie più chiacchierate del mondo. La loro storia è stata oggetto di critiche, pettegolezzi, anche scandali, ed è anche per questo che hanno deciso di raccontare la loro verità in un documentario che, prossimamente arriverà su Netflix e di cui sono state diffuse le prime immagini. Il progetto è stato diretto dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy Awards.

Le prime foto e il trailer di Harry & Meghan

Un titolo semplice, ma al contempo evocativo "Harry & Meghan", che racchiude l'essenza di una coppia raccontata sui tabloid del mondo intero, ma che non si è mai raccontata realmente. Non è bastata l'intervista esclusiva a Oprah Winfrey, come non basterà l'autobiografia di Harry per raccontare l'evoluzione di una storia in cui emergono sempre nuovi ed inediti dettagli. Il duca e la duchessa del Sussex, quindi, hanno deciso di raccontare il loro amore da una prospettiva diversa, facendolo con un documentario in cui, episodio dopo episodio si uniscono i punti di una linea che porta fino al giorno d'oggi. Nel trailer diffuso dalla piattaforma, si sente Meghan Markle dire: "Quando la posta in gioco è così alta, non ha più senso ascoltare la nostra storia da noi?", ed è proprio questo il senso che muove il racconto della serie.

Di cosa parla Harry & Meghan

Dall'innamoramento con tanto di frequentazione clandestina, al matrimonio e le difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali, vissuti a tempo pieno. Un racconto in cui non ci saranno solo loro, ma interverranno anche amici, familiari che avranno modo di esprimere tutto ciò che non era mai emerso su questo amore bello e difficile. A questi si aggiungeranno anche i commenti di alcuni storici che descrivono la situazione in cui versa il Commonwealth britannico e che tipo di rapporti intercorrono tra la famiglia reale e la stampa. "Harry & Meghan" non sarà solo la celebrazione di una storia romantica, ma fornisce del materiale inedito che entra a contatto con la vera essenza della coppia reale.