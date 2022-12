Quando escono gli ultimi episodi di Harry e Meghan su Netflix: il trailer della seconda parte Netflix ha pubblicato il trailer della seconda parte di Harry e Meghan, la docuserie che racconta la storia dei duchi di Sussex, dalla fase della frequentazione e dell’innamoramento fino alla rottura dei rapporti con la famiglia reale. Gli ultimi 3 episodi saranno disponibili a partire dal 15 dicembre.

A cura di Elisabetta Murina

É online il trailer ufficiale della seconda parte di Harry & Meghan, la docuserie firmata Netflix che raccontata la storia d'amore del duca e della duchessa del Sussex. I primi tre episodi sono disponibili sulla piattaforma dallo scorso 8 dicembre, mentre gli ultimi tre arriveranno il 15 dicembre. La serie che ha fatto discutere i principali giornali del mondo racconta in modo dettagliato e senza precedenti la vita di Harry e Meghan, dal periodo dell'innamoramento alle difficoltà che li hanno portati (e costretti) ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali.

Quando esce la seconda parte di Harry e Meghan su Netflix

La storia di Harry e Meghan raccontata nella docuserie è stata divisa in due parti, anche per aumentare l'attesa e l'interesse da parte del pubblico. Sei gli episodi in totale che ripercorreranno la storia dei Duchi del Sussex attraverso testimonianze di amici e familiari, passando poi per il rapporto della coppia con il resto della famiglia reale e della stampa. I primi tre episodi sono stati rilasciati su Netflix lo scorso 8 dicembre, mentre gli ultimi tre arriveranno giovedì 15 dicembre e chiuderanno il racconto. Il progetto è stato diretto dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy.

Il trailer della seconda parte di Harry e Meghan

Come si intuisce dal trailer ufficiale, la seconda parte di Harry & Meghan si concentrerà soprattutto sul rapporto della coppia con la stampa e sul momento in cui hanno deciso di lasciare l'Inghilterra per iniziare una nuova vita in America. "Siamo sul volo della libertà", dice il duca di Sussex mentre si riprende con il suo cellulare direttamente dall'aereo. E poi ancora, aggiunge Meghan: "Ci ha permesso di creare la casa che abbiamo sempre voluto". Una delle coppie più discusse della storia, riguardo la quale la stampa scandalistica ha fornito versioni diverse, che per la prima volta si racconta a tutto tondo ripercorrendo gli eventi che più hanno segnato gli ultimi anni delle loro vite.