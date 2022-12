Harry e Meghan: lo shock dell’incontro con la regina, la paura che Markle facesse la fine di Diana Su Netflix sono disponibili i primi tre episodi del documentario Harry & Meghan. Per la prima volta, il Duca e la Duchessa di Sussex Harry e Meghan Marke, raccontano la loro verità.

A cura di Daniela Seclì

Sono disponibili su Netflix, i primi tre episodi del documentario Harry e Meghan. Per la prima volta, il Duca e la Duchessa di Sussex raccontano la loro verità sulla loro storia d'amore e sul rapporto con la famiglia reale. Occorre precisare che Netflix ha offerto alla famiglia di Harry la possibilità di replicare ai contenuti del documentario, ma da Buckingham Palace e da Kensington Palace hanno declinato l'invito. Ecco come Harry ha descritto la sua relazione con Meghan Markle:

La nostra è una grande storia d'amore e la cosa più folle è che credo che siamo solo all'inizio. Lei ha sacrificato tutto ciò che conosceva e la libertà che aveva per raggiungermi nel mio mondo e alla fine, io ho sacrificato tutto ciò che avevo per raggiungere lei, nel suo mondo.

Come si sono conosciuti: la foto che ha fatto innamorare Harry di Meghan

Dopo avere assistito alla pubblicazione di libri nei quali si sostiene di raccontare la loro vera storia, Harry e Meghan Markle hanno ritenuto opportuno intervenire per raccontare la loro verità. "Avevo la mia carriera, la mia vita, un percorso già scritto e poi è arrivato Harry", ha raccontato Meghan. Da lì tutto è cambiato. Harry ha visto una foto di Meghan nel profilo Instagram di un amico: "Stavo scorrendo il mio feed e un mio amico aveva pubblicato un video con lei, con il filtro delle orecchie da cane. Ho pensato: "Ma chi è?". Così, si è messo in contatto con il suo amico e gli ha chiesto informazioni su quella misteriosa ragazza. E Meghan ha continuato il racconto:

Ho ricevuto una mail dal mio amico, che mi scriveva: "Detto tra noi, credo che tu voglia sapere questa cosa visto che sei single. Ho messo il nostro video di Snapchat su Instagram e il Principe Harry, che mi segue (è un mio amico), mi ha chiamato e muore dalla voglia di conoscerti". Gli ho risposto: "Chi è il principe Harry?". Poi gli ho chiesto di farmi vedere il suo profilo. Le persone mi dicono: "Non lo hai cercato su Google?" No. Non mi interessava sapere cosa dicono di lui, ma cosa vuole mostrare di se stesso. Così, ho visto le sue splendide foto, incluse quelle del viaggio in Africa.

Da lì si sono scambiati i numeri e si sono sentiti costantemente. Poi, è arrivato il fatidico momento per Meghan di conoscere la famiglia di Harry.

L'incontro tra Meghan Markle e la regina Elisabetta: i pregiudizi della famiglia reale

La Regina Elisabetta II è il primo membro della famiglia reale che Meghan Markle ha conosciuto: "Non sapevo cosa stavo facendo". Harry ha spiegato: "Per lei è stato uno shock" e ha aggiunto che il vero problema per la sua famiglia è stato il fatto che la sua compagna fosse un'attrice:

Ricordo che quando la mia famiglia la incontrò per la prima volta, ne fu impressionata. La videro con una donna bella e intelligente. Ciò che ha offuscato il loro giudizio è stato il fatto che io stessi uscendo con un'attrice americana. Mi dissero: "Non durerà".

Meghan ha confermato: "Il fatto che fossi un'attrice è stato un grosso problema". Poi ha parlato dell'incontro con la Regina Elisabetta II:

È stato surreale. Harry non mi aveva detto: "Ora conoscerai mia nonna". Non sapevo del nostro incontro fino a qualche momento prima di conoscerla. Eravamo in macchina e stavamo andando al Royal Lodge per pranzo. Harry mi ha detto: "Oh, c'è anche mia nonna, ci raggiungerà dopo la messa. Sai come fare l'inchino, giusto?". Pensavo stesse scherzando.

Harry ha aggiunto divertito: "Come fai a spiegare a un'americana, che bisogna inchinarsi davanti a mia nonna? È strano". Meghan ha aggiunto che quel pranzo, ai suoi occhi, sembrava un rito medievale.

Dicevo: "Piacere di conoscerla Sua Maestà". È stato così intenso. E quando la regina se n'è andata, Eugenie, Jack e Fergie mi hanno detto: "Sei stata grande!". Ma io non sapevo cosa stessi facendo.

La paura che Meghan Markle avesse lo stesso destino di Diana

Quando alcuni giornalisti, i paparazzi e gli hater si sono accaniti contro Meghan Markle, Harry ha avuto paura che potesse andare incontro allo stesso destino di sua madre Diana: "Vedere un'altra donna che amo, andare incontro alla stessa cosa è dura". E ha continuato:

All'epoca di mia madre, si trattava di molestie fisiche, telecamere puntate in faccia, persone che ti inseguivano. I paparazzi ancora oggi molestano le persone, ma avviene molto di più online. Una volta che le fotografie escono, poi iniziano le molestie sui social. Vedere un'altra donna che amo attraversare tutto questo è dura. È il cacciatore contro la preda.

La famiglia reale sembra non abbia compreso le difficoltà che Meghan Markle stava vivendo a causa della persecuzione che subiva quotidianamente. Lo consideravano un "rito di passaggio". Harry ha spiegato: "Alcuni membri della mia famiglia mi dicevano che anche le loro mogli avevano attraversato quella fase, quindi non capivano perché la mia fidanzata dovesse subire un trattamento diverso e perché mai avrebbero dovuto proteggerci. Gli ho detto che la differenza nel mio caso era il razzismo". Meghan Markle, allora, ha ammesso che le persone che la amano a un certo punto hanno iniziato a chiederle se ne valesse davvero la pena sacrificare la sua vita per Harry: "Ma noi ci siamo sempre stati l'uno per l'altra. Siamo rimasti uniti, non saremmo sopravvissuti se non lo avessimo fatto". E Harry ha concluso: