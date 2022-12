Samantha Markle critica il documentario su Harry e Meghan: “É una serie di bugie” Samantha Markle, sorellastra della Duchessa del Sussex, ha duramente criticato il documentario “Harry& Meghan” disponibile su Netflix. La donna lo ha descritto come “una serie di bugie”, in particolare il rapporto tra Meghan e la Regina Elisabetta.

A cura di Elisabetta Murina

La seconda parte del documentario di Harry e Meghan, rilasciato su Netflix lo scorso 15 dicembre, ha creato tensioni tra alcuni membri della famiglia. A criticare la versione della storia raccontata nei nuovi episodi è stata Samantha Markle, sorellastra dalle duchessa del Sussex, che ha parlato di "macchina per le pubbliche relazioni da 100 milioni di dollari di notizie false".

Le critiche di Samantha Markle al documentario Netflix

Intervistata da Tucker Carlson su Fox News, Samantha Markle ha parlato del documentario su Harry e Meghan uscito di recente su Netflix. La sorellastra dalle duchessa del Sussex crede che il racconto non sia veritiero, anzi, lo descrive come una "serie di bugie" e una "macchina di pubbliche relazioni da 100 milioni di dollari di notizie false".

In particolare Samantha Markle ha storto il naso nel sentire Meghan ricordare con affetto il tempo trascorso con la regina Elisabetta, che viene descritta come una tenera nonna disposta a non mettere mai in discussione il legame con lei pur di rendere felice il nipote Harry. La Duchessa del Sussex avrebbe trattato la suocera come fosse sua nonna, dopo essersi presa cura della "vera" nonna negli ultimi anni. Ma la sorellastra non è d'accordo con le affermazioni condivise da Meghan e crede che la loro nonna "si sarebbe rivoltata nella tomba" nel sentire queste parole.

Il documentario Netflix su Harry e Meghan

Lo scorso 15 dicembre è uscita su Netflix la seconda parte di Harry & Meghan, la docuserie firmata Netflix che raccontata la storia d'amore del duca e della duchessa del Sussex. I primi tre episodi sono disponibili sulla piattaforma dallo scorso 8 dicembre, mentre gli ultimi tre dal 15 dicembre. La serie ha fatto discutere i principali giornali del mondo e racconta in modo dettagliato, senza precedenti, la vita di Harry e Meghan.

La seconda parte si concentra soprattutto sul rapporto della coppia con la stampa e sul momento in cui Harry e Meghan hanno deciso di lasciare l'Inghilterra per iniziare una nuova vita in America. "Siamo sul volo della libertà", dice il duca di Sussex nel trailer mentre si riprende con il suo cellulare direttamente dall'aereo. Nei nuovi episodi la Regina Elisabetta appare come una nonna capace di sentimenti deliziosi e Re Carlo come un padre amorevole. L’unico non meritevole di affetto sembra essere il fratello William: “È stato terrificante vedere mio fratello urlare contro di me e ascoltare mio padre dire cose che erano semplicemente false”.