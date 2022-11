Meghan Markle a Indianapolis senza Harry, Scotland Yard: “La duchessa minacciata di morte” Meghan Markle a Indianapolis senza Harry per un evento benefico, ma il capo uscente di Scotland Yard avverte: “Gruppi di estrema destra hanno minacciato la duchessa”.

Meghan Markle ancora grande protagonista della cronaca internazionale. Dopo le voci riguardanti una presunta separazione da Harry, arrivano quelle dell'ultima cena di beneficenza alla quale ha partecipato a Indianapolis. Un cachet da un milione di dollari per la sua partecipazione a questo speech nel quale si è parlato di empowerment femminile e per il quale gli ospiti hanno pagato 3000 dollari a persona. All'evento, ha partecipato da sola. Tra le dichiarazioni emerse e riportate dalla stampa, anche quelle dell'ex capo di Scotland Yard Neil Basu che ha affermato che le minacce ricevute nei confronti di Meghan Markle erano "disgustose" e "molto reali".

Le minacce di morte a Meghan Markle

L'ex capo della polizia britannica, Neil Basu, ha affermato di aver indagato su una serie di complotti credibili contro la duchessa del Sussex che minacciavano la sua vita. A Channel 4 News, Basu ha dichiarato che le principali minacce arrivavano da gruppi di estrema destra, minacce sopraggiunte soprattutto online:

Avevamo delle squadre che stavano indagando e le persone, alla fine, sono state perseguite per quelle minacce. È disgustoso ed è un problema reale. Ho parlato pubblicamente per molti anni della minaccia del terrorismo di estrema destra in questo paese.

L'evento a Indianapolis

L'evento al quale ha partecipato Meghan Markle ha attirato sostenitori da tutto lo stato, e forse anche oltre, con un gruppo in viaggio dall'Ivy Tech Community College di Lawrenceburg, a circa 100 miglia a sud-est di Indianapolis. Numerose associazioni di donne filantrope come la Women's Fund of Central Indiana, che ha organizzato e ospitato l'evento e il fondo di interesse speciale della Central Indiana Community Foundation, un'organizzazione no profit registrata, dove sono arrivate le donazioni. In precedenza, per questo tipo di evento, ci sono state altre personalità di assoluto livello, come l'ex first lady Michelle Obama.