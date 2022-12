“Re Carlo inviterà Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione nonostante le accuse su Netflix” Secondo quanto riporta il Daily Mail, Re Carlo III avrebbe intenzione di invitare il figlio Harry e la nuora Meghan Markle alla cerimonia di incoronazione, che si terrà nell’Abbazia di Westminster il 6 maggio 2023.

A cura di Daniela Seclì

Sembra che Re Carlo III sia intenzionato a seppellire l'ascia di guerra con il figlio Harry e sua moglie Meghan Markle. Lo annuncia il DailyMail, a cui alcune fonti avrebbero assicurato che il sovrano sarebbe pronto a invitare il figlio e la nuora all'attesissima cerimonia di incoronazione.

Harry e Meghan Markle all'incoronazione del re: l'indiscrezione

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Re Carlo III avrebbe contattato Harry e Meghan, facendo sapere loro che saranno i benvenuti alla sua cerimonia di incoronazione che si terrà nell'Abbazia di Westminster il 6 maggio 2023. L'invito ufficiale, però, non sarebbe ancora partito. Dunque, nonostante Harry e Meghan abbiano criticato aspramente la famiglia reale nel documentario diffuso da Netflix, Carlo non avrebbe intenzione di impedire loro di partecipare a un momento così importante per lui. Le fonti contattate dal DailyMail hanno fatto sapere:

Harry è suo figlio e Sua Maestà lo amerà per sempre. Anche se le cose al momento sono difficili, la porta sarà sempre socchiusa. Non crediamo che l'invito venga annullato, nonostante Harry abbia fatto ulteriori accuse anche nel suo libro. Sarebbe ipocrita da parte loro presentarsi all'incoronazione visto il dolore che hanno inflitto alla famiglia reale, ma nessuno sarebbe sorpreso se lo facessero.

Se da una parte Carlo sembra pronto a compiere questo gesto conciliante, anche per impedire ad accuse e pettegolezzi di avere la meglio sulla risonanza della cerimonia, dall'altra galoppano le voci secondo le quali presto Harry e Meghan potrebbero perdere il titolo di Duchi di Sussex. Al momento la Famiglia Reale tace sul documentario diffuso sulla nota piattaforma in streaming, preferendo, come riporta il Daily Mail, "la dignità del silenzio alla battaglia per avere l'ultima parola".

Leggi anche Re Carlo ha telefonato ad Harry vietandogli di portare Meghan a Balmoral, sarebbe stato inopportuno

Cosa ha detto Harry sul padre Re Carlo III nel documentario Netflix

Negli episodi di Harry e Meghan, il Duca di Sussex ha accusato suo padre di mentire. In particolare ha fatto riferimento al momento in cui ha comunicato di volere fare un passo indietro rispetto alla Famiglia Reale e ai suoi impegni pubblici: "È stato terrificante vedere mio fratello urlare contro di me e mio padre dire cose che semplicemente non erano vere, mentre mia nonna se ne stava seduta in silenzio". La Famiglia Reale si è rifiutata di rilasciare commenti riguardo all'invito che Re Carlo avrebbe intenzione di inviare a Harry e Meghan perché "la lista degli invitati non è ancora stata compilata".