“Meghan Markle ha tradito il principe Harry con la sua guardia del corpo, matrimonio in crisi” Secondo il magazine americano InTouch, a far traballare il matrimonio sarebbe stato un tradimento da parte di Meghan Markle che avrebbe intrapreso una relazione extra coniugale con la sua guardia del corpo Chris Sanchez. Il principe lo avrebbe scoperto e avrebbe immediatamente chiesto il divorzio.

A cura di Giulia Turco

Meghan Markle ha tradito il principe Harry. Un gossip tanto clamoroso quanto assurdo, se si pensa all’attenzione mediatica che la coppia sta vivendo negli ultimi anni. Eppure il pettegolezzo ha fatto il giro dei tabloid britannici e del mondo, complice probabilmente l’uscita dell’attesissima autobiografia di Harry del prossimo gennaio.

I duchi di Sussex sarebbero verso il divorzio

La sceneggiatura non sarebbe delle più originali. Secondo il settimanale americano InTouch, i duchi di Sussex starebbero vivendo una crisi senza precedenti. A far traballare il matrimonio sarebbe stato un tradimento da parte di Meghan Markle che avrebbe intrapreso una relazione extra coniugale con la sua guardia del corpo. Il principe lo avrebbe scoperto e avrebbe immediatamente chiesto il divorzio. Nello specifico, il principe sarebbe stato chiamato dalla scuola del primogenito Archie dopo che Meghan non si sarebbe presentata per riprenderlo. Una fonte ha raccontato al magazine di un’accesa lite tra la coppia avvenuta quando Harry avrebbe trovato la moglie in compagnia della guardia del corpo in questione, Chris Sanchez.

Gli inglesi pronti a riaprire le porte ad Harry

Stando a quanto ha riportato la fonte al magazine ci sarebbero persino testimonianze fotografiche del litigio, che sarebbe avvenuto nella loro villa in California e in presenza di Sanchez. L’uomo in questione, che ha una lunga carriera alle spalle nella sicurezza personale, sarebbe stato al servizio di cariche importanti come Barack Obama e George W. Bush. Al momento, chiaramente, non si tratta altro che di gossip senza alcuna conferma. Eppure, la notizia ha fatto il giro dei tabloid e nel Regno Unito pare che il popolo sarebbe pronto a riaprire la porta ad Harry, per un ritorno in patria, qualora le cose con Markle dovessero andare male.