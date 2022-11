Chi è Chris Sanchez, il presunto amante di Meghan Markle è l’ex bodyguard di Obama e Bush Christopher Sanchez è l’uomo con cui Meghan Markle avrebbe tradito il principe Harry. Da anni attivo nelle servizi segreti, ha scortato il presidente Bush e anche Obama. Sin da ragazzo sognava di poter fare questo lavoro, da quando al liceo vide per la prima volta il film “In the line of fire” dove Clint Eastwood era un’incredibile guardia del corpo.

Il nome di Christopher Sanchez è ormai diventato famoso dopo che si è diffuso il gossip sul presunto flirt che lo vede coinvolto insieme a Meghan Markle, da cui la separano diversi anni di differenza, sebbene non si conosca la precisa data di nascita di lui. Da anni si occupa di preservare la sicurezza di personaggi noti, tra cui anche l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Pur mantenendo un certo riserbo sulla sua vita privata, questo è quanto si conosce dell'uomo che, stando ai tabloid americani, avrebbe scatenato la crisi matrimoniale dei Duchi di Sussex.

Chi è Chris Sanchez, la carriera da guardia del corpo

Nato a Houston, in Texas, Christopher Sanchez è figlio di un vigile del fuoco e sin da bambino ha sviluppato un forte senso del dovere, nonché il desiderio di fare qualcosa nella vita che fosse utile alla comunità. Dopo aver frequentato per un certo periodo l'università, decide di unirsi alle forze di polizia della sua città natale, ma dopo tre anni di servizio come agente di pattuglia nelle aree più difficili della città, decide di cambiare vita e diventare una guardia del corpo. Il desiderio di cambiare lavoro era già latente in Sanchez, dal momento che sin da ragazzino guardando il film "In The Line Of Fire", dove Clint Eastwood interpretava la guardia del corpo di John Malcovich, aveva costruito il sogno di entrare, un giorno, nei servizi segreti.

Parlando al podcast Always Moving Forward, condotto dall'ex soldato britannico Glen Burton, Sanchez ha raccontato di aver fatto domanda in un'illustre agenzia di servizi segreti, per diventare agente speciale, dove fu assunto trascorrendo 14 anni "fantastici". In quegli anni è stato al servizio di George W. Bush e di Barack Obama:

Ho trascorso cinque anni accanto al presidente e sono stato abbastanza fortunato da essere presente durante una transizione, quindi ho trascorso gli ultimi due anni e mezzo con il presidente Bush e i primi due anni e mezzo anni del presidente Obama. Ero solo grato di farne parte.

Ora figura come vicepresidente della società Torchstone Global, che si occupa di sicurezza ma in ambito privato dove, ha raccontato durante l'intervista, il rischio è ancora più alto, perché è necessario proteggere anche i minimi dettagli dei propri clienti. Ed è così che Sanchez è arrivato al principe Harry e la sua consorte Meghan Markle.

Il presunto flirt di Meghan Markle con Chris Sanchez

A lanciare l'indiscrezione secondo cui Christopher Sanchez e Meghan Markle abbiano avuto un flirt è stato il settimanale InTouch, secondo cui l'ex attrice e la guardia del corpo avrebbero intrapreso una relazione già da qualche tempo, sebbene solo sei mesi fa sarebbe iniziato il suo servizio come agente della coppia.

I due sarebbero stati beccati insieme proprio dal principe Harry, chiamato dalla scuola del piccolo Archie che non era stato recuperato dalla Duchessa di Sussex al termine delle lezioni.

Il secondogenito di re Carlo III avrebbe già preso in considerazione l'idea di divorziare, dopo una furibonda lite della coppia che ha avuto luogo nella lussuosa casa di Monte Cito, alla presenza di Sanchez. Nessun commento, finora, da parte dei diretti interessati, ma se fosse vero quanto dichiarato dai tabloid, non sarebbe solo la famiglia dei Duchi ad andare in frantumi, dal momento che anche Christopher Sanchez ha alle spalle una famiglia con due figli.