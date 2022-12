Harry e Meghan, il nuovo trailer promette scandalo: “Nessuno sa tutta la verità, noi la sappiamo” È destinato a far discutere il nuovo trailer Netflix che anticipa l’attesissima serie Harry e Meghan. In video, l’ex coppia reale racconta la sua versione della storia.

A cura di Stefania Rocco

È evocativo, potente e promette di far luce perfino negli anfratti più bui della Corona inglese (e di ciò che la circonda) il trailer diffuso qualche ora fa da Netflix, il secondo tratto dalla serie in sei episodi “Harry e Meghan”, un attesissimo evento mondiale che sarà fruibile sugli schermi a partire da giovedì 8 dicembre quando saranno rilasciati i primi tre episodi. Gli altri tre saranno resi disponibili a partire dal 15 dicembre. Il trailer raggiunge lo scopo con il quale è stato realizzato: quello di tenete incollati al video gli appassionati. Mostra alcuni dei momenti più tormentati della vita di Harry e Meghan a corte, e anticipa quelle che potrebbero essere state, almeno in parte, le motivazioni che li hanno spinti ad abbandonare l’Inghilterra.

Guerra contro Meghan: “Una questione di razza”

“È difficile ripensarci ora e chiedermi cosa sia successo”, sono le prime parole pronunciate dal principe secondogenito di Carlo e Diana per descrivere quanto sarebbe accaduto negli ultimi anni da reali. A confermare che il punto di rottura sarebbe stato rappresentato da Meghan è Jenny Afia, avvocata della coppia: “C’è stata una guerra contro Meghan per assecondare i piani di altri”. “È una questione di odio, di razza”, è il commento di Christopher Bouzy, il fondatore della società americana Bot Sentinel.

Meghan Markle: “Ho capito che non mi avrebbero mai difeso”

“Tutto è cambiato”, dice ancora Harry nel trailer, ripensando ai momenti migliori vissuti con la moglie, dall’annuncio del fidanzamento al matrimonio seguito in diretta tv in tutto il mondo, “C’è una gerarchia di famiglia: alcune storie trapelano, ma altre sono inventate. È un gioco sporco, il dolore delle donne che entrano in questa istituzione con il matrimonio, questa frenesia alimentare”. Dolore che avrebbe alimentato la fragilità di Meghan che commenta amara: “Ho capito che non mi avrebbero mai difeso”. Quindi il duca ripensa a quanto accadde con la madre Diana: “Ero terrorizzato, non volevo che la storia si ripetesse”. Ma è la frase scelta per chiudere il trailer a rendere il racconto angosciante. “Nessuno sa tutta la verità. Noi la sappiamo”, dichiara Harry. Ed è proprio quella verità che la serie promette di svelare.