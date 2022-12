L’imboscata di Harry e Meghan a William e Kate, le immagini Netflix diffuse quando la coppia è in US Sono uscite le prime immagini della docuserie su Harry e Meghan, secondo alcuni il fatto che siano state diffuse in questo momento non sarebbe un caso. Sarebbe, infatti, un’imboscata tirata a William e Kate che si trovano negli Stati Uniti.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di giovedì 1 dicembre 2022, Netflix ha diffuso il trailer del documentario che vede protagonisti Harry e Meghan e che, infatti, da loro prende il nome. Sembra però che la data di uscita delle prime immagini della serie non sia stata casuale, ma anzi, sia stata guidata dalla scelta di procurare una reazione in William e Kate che proprio in questi giorni si trovano in visita in America. Una nuova stoccata preludio di un nuovo scontro reale?

La "trappola" per William e Kate

Il tariler dura un minuto, il tempo necessario per far dire al principe Harry che "Nessuno sa cosa succede a porte chiuse" e a Meghan Markle: "Quando si parla di una cosa di questa portata, quale versione ascoltare se non la nostra?". Insomma, i duchi di Sussex non hanno la minima intenzione di stare in silenzio e non lo hanno fatto nemmeno nella docuserie, dove si sono aperti parlando in primis della loro storia d'amore e poi anche delle difficoltà incontrate nei rapporti con la Royal Family. Nelle ore in cui sono state diffuse le prime immagini, William e Kate si trovavano a Boston, dove sono stati accolti con clamore da una folla, ed entrambi hanno placidamente ignorato l'annuncio di Netflix. Secondo Ingrid Seward, caporedattore della rivista Majesty, ci sarebbe una mossa ben precisa dietro questa decisione:

Far uscire il trailer mentre William e Kate sono a Boston sembra un'imboscata da parte di Harry e Meghan. Sono piuttosto bravi in questo genere di cose e il tempismo è tutto. Ma guardando a come il Principe e la Principessa di Galles sono stati accolti a Boston dalla folla e al grande lavoro comunitario che stanno facendo, non credo che il tentativo di imboscata abbia funzionato.

Harry e Meghan contro William e Kate

Il colosso streaming non ha reso nota la data d'uscita della docuserie, che probabilmente arriverà dopo la pubblicazione dell'autobiografia di Harry che dovrebbe arrivare il prossimo gennaio. Stando ad alcune indiscrezioni pare che la serie contenga nuove dichiarazioni in merito ai rapporti reali che intercorrono tra i vari membri della corona inglese, soprattutto dopo il distacco ci Harry e Meghan dal loro ruolo istituzionale. Nel frattempo William e Kate, invece, portano avanti i loro impegni e infatti durante il loro soggiorno americano è previsto l'incontro con il Presidente Joe Biden, oltre alla seconda edizione dell'Earthshot Prize a Boston, dove la coppia assegnerà premi per 5 milioni di sterline per il lavoro svolto nel campo dell'ambientalismo.