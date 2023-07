Harry e Meghan sarebbero in crisi, il duca di Sussex pronto a partire da solo per l’Africa Secondo alcuni tabloid inglese, Harry e Meghan sarebbero vicini alla separazione. I Duchi di Sussex avrebbero bisogno di “prendersi del tempo lontani” per ricostruire il loro rapporto e capire cosa sta realmente succedendo. Il principe spera di trovare se stesso e l’imminente viaggio in Africa potrebbe aiutarlo.

A cura di Elisabetta Murina

Harry e Meghan vicini alla separazione? Secondo alcuni tabloid inglesi, la risposta è sì. Stando infatti a quanto riporta RadarOnline, i duchi di Sussex starebbero trascorrendo del tempo lontani per cercare di capire cosa succede tra loro. Il principe "spera di ritrovare se stesso" e il viaggio pianificato per l'Africa potrebbe essere proprio l'occasione giusta.

Cosa sta succedendo tra Harry e Meghan, le indiscrezioni

Il gossip che riguarda la presunta separazione tra Harry e Meghan è da prendere con le pinze, dal momento che anche tra la stampa inglese ci sono visioni differenti. Stando a quanto riporta RadarOnline, i duchi di Sussex avrebbero bisogno di "prendersi del tempo lontani" per ricostruire il loro rapporto e capire cosa sta realmente succedendo.

Una fonte ha fatto sapere che il principe Harry spera che questa "pausa di riflessione" possa aiutarlo a ritrovare se stesso. In più, sarebbe anche pronto a partire di nuovo per l'Africa per girare un documentario. Il viaggio in solitaria in un altro continente potrebbe proprio essere ciò di cui ha bisogno.

Le cause delle presunta crisi tra Harry e Meghan

Sarebbero diverse le cause che hanno portato al presunto allontanamento della coppia. Una fonte vicina ai duchi di Sussex avrebbe raccontato che, tra queste, ci sono le differenze personali e culturali tra marito e moglie. Si aggiungerebbe poi il mancato rinnovo del podcast Archetypes, cancellato dopo soli 12 episodi, e quindi del contratto con Spotify firmato nel 2020 (dal valore di circa 20 milioni di dollari). La coppia non ha rispettato i termini dell'accordo con la piattaforma streaming, come è stato dichiarato pubblicamente. Cosa succederà ora? Rimarranno sposati o prenderanno la strada della separazione?