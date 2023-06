Caprarica: “Harry e Meghan sono in caduta libera, nessuno li stima” Antonio Caprarica non è nuovo a commenti taglienti nei confronti di Harry e Meghan: “La sostanza della fortuna commerciale, editoriale e televisivo, dei Sussex si riduce a questo: guardarsi l’ombelico e piangersi addosso.

Anche Spotify ha scaricato Harry e Meghan. I duchi del Sussex stanno affrontando probabilmente la loro fase più difficile, sono sull'orlo del declino. Le parole di Bill Simmons, il responsabile dei podcast di Spotify, hanno fatto il giro del mondo. Ha definito il principe Harry e sua moglie Meghan dei "truffatori", dopo aver spillato 20 milioni di dollari realizzando solo 12 episodi, diversamente da quanto concordato. Antonio Caprarica, all'HuffPost, dichiara: "Sono in caduta libera, nessuno li stima ma la Corona faccia attenzione". Per tutti questi motivi, i due sarebbero vicini alla rottura.

Le parole di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica non è nuovo a commenti taglienti nei confronti di Harry e Meghan, spiega che tutte le loro iniziative stanno per inaridire le loro possibilità di racconto: "La sostanza della fortuna commerciale, editoriale e televisivo, dei Sussex si riduce a questo: guardarsi l’ombelico e piangersi addosso. “Spare” non è stato il libro delle rivelazioni ma delle lamentazioni. Ma naturalmente le lamentazioni non possono andare avanti all’infinito, anche perché viviamo in un tempo in cui la gente consuma molto rapidamente e ha bisogno di emozioni sempre più forti. E quali emozioni forti possono ormai produrre Harry e Meghan? A corte qualcuno si sarà fregato le mani, ma sbagliando. Dovrebbero preoccuparsi fortemente se le imprese commerciali dei Sussex dovessero naufragare. È una coppia che spende paccate di milioni all’anno per la sicurezza ed è impegnata in battaglie legali che dovrebbero costargli una ventina di milioni di dollari. Una famiglia come la loro ha bisogno di soldi perché ne spende tantissimi. E se vengono a mancare fonti di reddito importanti, che cosa potranno fare?"

Il futuro di Harry e Meghan

Quale futuro e quali strategie per Harry e Meghan: "Loro possono continuare a parlarne, ma non so chi resterà ad ascoltarli. A meno che non sostengano esista la confessione di un uomo dei servizi segreti che ha ucciso la principessa Diana o che qualcuno abbia avvelenato la regina. Ormai hanno accusato i Windsor di essere razzisti, senza cuore, Camilla è la matrigna cattiva, William manesco. Tuttavia a Buckingham Palace potrebbero chiedersi se sia il caso di tendere loro una mano per evitare che scoperchino pentole più ignobili o comincino a inventare storie ancora più ignobili in grado di conquistarsi le attenzioni di internet". E di loro si dice "tutto il male possibile" in Inghilterra: "Sono figure estremamente screditate".