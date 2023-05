Harry e Meghan vicini alla rottura: “Il principe ha già contattato i suoi legali mesi fa” Aria di crisi tra Harry e Meghan. Almeno questo è quanto dicono i tabloid britannici seguendo le tracce disseminate in questi mesi: dall’assenza di lei all’incoronazione, alle stanze d’albergo riservate dal principe per fuggire dalla moglie, arrivando al prossimo ritorno di Harry a Londra da solo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il clamore causato dal presunto incidente avvenuto a New York nelle scorse settimane, la cui portata è stata particolarmente ingigantita, Harry e Meghan adesso tornano a far parlare di sé. Sembrerebbe, infatti, che tra i due ci sia una profonda aria di crisi e, stando alle notizie dei ben informati, il principe avrebbe già chiamato i suoi legali, oltre ad aver affittato due stanze i due resort diversi, quando vuole stare lontano da sua moglie.

Il rapporto in crisi di Harry e Meghan

I segnali che tra i Sussex ci sia una certa distanza, secondo la stampa estera come riporta anche il settimanale Chi, pare ci siano tutti. Meghan non è stata accanto al marito come avrebbe dovuto, nel corso della presentazione di Spare, il libro che è diventato un vero e proprio fenomeno editoriale, come non era presente nemmeno all'incoronazione di Re Carlo, un evento significativo per Harry e l'intero popolo inglese.

A questo, si aggiungerebbero, poi, altri due fattori che farebbero presumere una certa tensione tra i due: nel contratto stipulato da Meghan con l'agenzia di talenti Wme, che si occupa della sua immagine, il principe non è contemplato, e inoltre il 18 maggio sarebbe stato il loro quinto anniversario di matrimonio, ma non vi sono stati festeggiamenti o nulla con cui poter ricordare l'evento.

A supporto della tesi che li vorrebbe in crisi, ci sarebbero delle notizie davvero preoccupanti. La prima è che Harry avrebbe affittato due stanze in due resort di lusso diversi, uno a Montecito non troppo lontano da casa sua e l'altro a Los Angeles, nelle vicinanze di uno dei club più esclusivi di Hollywood, che sarebbero a sua disposizione quando vuole prendere le distanze da sua moglie. Cosa che, però, non troverebbe un reale riscontro.

Il principe avrebbe già contattato i suoi avvocati

Secondo Lady Colin Campbell, piuttosto vicina alla casa reale e ben introdotta nei salotti londinesi, come lei stessa ha raccontato a Dan Bottown, ex direttore del The Sun: "Ho saputo da cinque fonti assolutamente attendibili che il principe Harry ha contattato i suoi legali mesi fa".

Sembrerebbe, quindi, che le voci di una rottura siano sempre più insistenti, sebbene ci siano ancora in ballo degli accordi di immagine ed economici che legano ancora i due, nonostante i progetti principali che li riguardano siano già usciti.

Inoltre, ad aggiungere carne al fuoco è Paul Burrell, maggiordomo di Lady Diana, che conosce il principe sin da bambino e che ha rivelato: "Il principe ha aperto gli occhi su Meghan e tornerà da solo a Londra".