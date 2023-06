Meghan Markle da sola a un party a Los Angeles, si rafforzano le voci sul divorzio da Harry Si fanno più insistenti le voci secondo le quali Harry e Meghan Markle si starebbero preparando a divorziare. La duchessa di Sussex è stata avvistata a un party a Los Angeles da sola. Assente il marito.

A cura di Stefania Rocco

Continuano a circolare con sempre maggiore insistenze le voci a proposito di un imminente divorzio tra Harry e Meghan Markle. L’ultima novità arriva da Los Angeles, dove la duchessa di Sussex avrebbe partecipato a un party insieme a un gruppo di celebrity. Assente il marito che sarebbe rimasto insieme ai loro figli. Una scelta singolare quella di Meghan di apparire da sola a un party, soprattutto perché arriva in un momento in cui sia dagli Stati Uniti che dalla Gran Bretagna continuano ad arrivare voci di crisi.

“Meghan Markle chiede agli amici di uscire”

Secondo il New York Post, proprio la duchessa starebbe cercando di coinvolgere i suoi amici storici nelle sue sempre più frequenti uscite serali. La giornalista Petronella Wyatt ha assicurato che Meghan sarebbe stata avvistata in più di un’occasione in compagnia degli amici storici ma senza il marito Harry. Il tabloid ha contattato i rappresentanti della coppia per un commento ma, al momento, nessuno dei due ha commentato le indiscrezioni a proposito di una imminente separazione. Sempre la stessa giornalista sostiene che Meghan sia entrata nelle grazie di una “famiglia americana facoltosa, molto più ricca dei Windsor”. Proprio queste nuove amicizie starebbero allontanando la duchessa dal marito. “I miei amici che vivono vicini a Harry e Meghan sostengono di stare incontrando la duchessa sempre più spesso a questi eventi. Sembra che preferisca lasciare Harry a casa”, ha twittato qualche ora fa la donna.

Nessun commento da parte dell’ex coppia reale

Per il momento, né la coppia né chi la rappresenta pubblicamente ha commentato le indiscrezioni a proposito della imminente separazione. Nemmeno i giornalisti amici di Meghan – quelli che la difendono nelle occasioni pubbliche, lasciando filtrare la sua versione dei fatti – si sono espressi a proposito della presunta crisi. Sono diverse le fonti secondo le quali Harry avrebbe già contattato i suoi legali per spianare la strada verso il divorzio e il suo rientro in Gran Bretagna. Ma per il momento, il duca resta in California. Saranno i prossimi mesi a chiarire l’eventuale veridicità di queste indiscrezioni.