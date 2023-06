Spotify accusa Harry e Meghan, il dirigente: “False le interviste del podcast, sono truffatori” Nuovi problemi per Meghan Markle. La duchessa di Sussex, moglie di Harry d’Inghilterra, è stata accusata di avere barato a proposito delle interviste realizzate per il suo podcast. Bill Simmons, uno dei dirigenti di Spotify, ha definito “truffatori” sia Harry che Meghan.

A cura di Stefania Rocco

Il divorzio tra Meghan Markle, Harry e Spotify potrebbe rivelarsi più complesso del previsto. Il New York Post avanza nuove accuse contro la duchessa di Sussex, accusata di avere barato nelle interviste realizzate per il suo podcast, Archetypes, recentemente sospeso. Secondo il noto quotidiano statunitense, non sarebbe stata Meghan a realizzare alcune delle interviste trasmesse. A condurre le interviste sarebbero stati i suoi collaboratori. Meghan avrebbe doppiato e registrato le domande solo in un secondo momento, per dare l’illusione che fosse stata lei a condurre le conversazioni.

Bill Simmons di Spotify: “Harry e Meghan? Truffatori”

Che il divorzio tra Harry e Meghan da Spotify rischi di essere burrascoso lo dimostra la dichiarazione di Bill Simmons, capo dell'innovazione e della monetizzazione dei podcast offerti dal colosso dello streaming. L’uomo ha definito “truffatori” il duca e la duchessa, dopo la conclusione del contratto da 20 milioni di dollari firmato per la realizzazione del podcast arrivata ad appena 12 episodi dall’inizio.

Le dichiarazioni del dirigente di Spotify

Bill Simmons non si è limitato a definire “truffatori” Harry e Meghan. Il dirigente di Spotify ha rincarato la dose, accusando pubblicamente i due di non avere rispettato gli impegni presi (per i quali sarebbero stati profumatamente pagati): “Quanto vorrei aver preso parte ai negoziati di rottura tra Spotify ed Harry e Meghan. I fottuti imbroglioni! Ecco il podcast che avremmo dovuto lanciare con loro. Dovrei ubriacarmi una sera per raccontare la storia della conversazione Zoom che ebbi una volta con Harry per provare ad aiutarlo a sviluppare un’idea per il podcast. È una delle mie storie migliori. Si fottano, quegli imbroglioni”. Accuse pesanti alle quali Harry e Meghan potrebbero decidere di rispondere. Per il momento, però, hanno scelto la strada del silenzio.