Harry e Meghan provarono a chiedere un passaggio sull’Air Force One dopo i funerali della Regina Secondo alcune indiscrezioni, dopo i funerali della regina Elisabetta lo scorso settembre, Harry e Meghan avrebbero chiesto un passaggio sull’Air Force One di Joe Biden per tornare in America. Il presidente americano e la moglie Jill, però, glielo avrebbero negato.

A cura di Elisabetta Murina

Harry e Meghan rimasti a piedi. Letteralmente. Stando ad alcune indiscrezioni diffuse dal Daily Mail, i duchi di Sussex avrebbero provato a scroccare un passaggio sull'Air Force One, l'aereo privato del presidente americano Joe Biden e della moglie Jill, ma gli sarebbe stato negato.

Il passaggio negato a Harry e Meghan dopo i funerali della Regina

Negli ultimi giorni sta facendo il giro delle testate britanniche (prima fra tutte il Daily Mail), la notizia secondo cui Harry e Meghan avrebbero provato a ottenere un passaggio sull'aereo presidenziale americano dopo il funerale della Regina Elisabetta II. I fatti, quindi, risalirebbero allo scorso settembre. I Duchi di Sussex, stando a quanto si legge, avrebbero cercato di salire sull'Air Force One, di proprietà del presidente Joe Biden, per tornare in America dove risiedono. Sul mezzo erano rimasti proprio due posti liberi, ma i protocolli di sicurezza sono rigidi e parlano chiaro: nessun estraneo a bordo. Biden e la moglie Jill avrebbero quindi negato a Harry e Meghan questa possibilità, lasciandoli a piedi e costringendoli a trovare una soluzione alternativa per fare rientro a casa.

I rapporti dei Duchi di Sussex con la presidenza americana

Stando a quanto riporta il Telegraph, non sarebbe così assurda la richiesta di passaggio di Harry e Meghan a Joe e Jill Biden. Tra i Duchi di Sussex e la coppia presidenziale americana, infatti, ci sono rapporti di lunga data. Il principe Harry, in particolare, condivide con la First Lady l'impegno per la riabilitazione dei veterani di guerra. E, infatti, nel 2017 Biden e la moglie hanno presenziato in Canada agli Invictus Game, i giochi organizzati dal principe per i soldati feriti in battaglia. Allo stesso modo aveva fatto Jill Biden l'anno prima, quando l'evento si era tenuto in Francia.