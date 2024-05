Re Carlo nomina William colonnello dell’Army Air Corps, onorificenza che spettava a Harry

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Re Carlo ha deciso di concedere al primogenito ed erede al trono William il grado onorifico di colonnello dell'Army Air Corps. Uno smacco per Harry al quale l’onorificenza sarebbe spettata di diritto per avere servito proprio in quel reparto durante la sua seconda missione in Afghanistan come pilota di elicotteri da guerra Apache. Il duca di Sussex ha tuttavia perduto il privilegio – adesso accordato al fratello maggiore – dopo avere deciso di abbandonare il suo ruolo di membro senior attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle.

L’incontro saltato tra re Carlo e il principe Harry

La notizia dell’onorificenza concessa a William è stata confermata con un comunicato diffuso da Buckingham Palace e ha inasprito le indiscrezioni secondo le quali, a dispetto delle notizie circolate nelle ultime settimane, tra padre e figlio non correrebbe buon sangue. Proprio ieri, un portavoce di Harry aveva fatto sapere che il principe – rientrato a Londra per partecipare alla messa organizzata per celebrare i 10 anni degli Invictus Games – non avrebbe potuto incontrare il sovrano a causa dell’agenza fittissima di impegni del re.

Tra William e Harry i rapporti sono ancora tesi

Ma se la pace tra Harry e il padre Carlo resta un’ipotesi probabile – almeno stando a quanto sostiene la stampa britannica – quella tra il duca di Sussex e il fratello William, principe del Galles ed erede al trono, appare ancora lontanissima. Il rapporto tra i due si è inasprito anche in seguito alla pubblicazione del libro Spare, una biografia nella quale, tra le altre cose, il secondogenito di lady Diana aveva raccontato di essere stato fisicamente aggredito dal fratello. Secondo i media inglesi, lo strappo tra i due appare irrecuperabile e potrebbe restarlo per molto altro tempo.