Non ci sarà alcun incontro tra re Carlo e il principe Harry a Londra: “Agenda troppo fitta di impegni” Nessun incontro tra il principe Harry e re Carlo in occasione del ritorno a Londra del duca di Sussex per partecipare agli Invictus Games. Lo conferma un portavoce del principe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il principe Harry e re Carlo non si incontreranno in occasione del viaggio a Londra del duca di Sussex. Harry, arrivato in Gran Bretagna a questa mattina dagli Stati Uniti dove si è trasferito, è volato nel paese in cui è nato per partecipare alla messa che si terrà domani a St Paul’s Cathedral in occasione dei 10 anni degli Invictus Games, i giochi di sport e inclusione nati anni fa proprio da un’idea di Harry. Alla messa, Harry parteciperà da solo. La moglie Meghan Markle, infatti, è rimasta negli Stati Uniti insieme ai loro figli.

Perché re Carlo e Harry non si incontreranno

Secondo quanto riferito da un portavoce del principe al Telegraph, un incontro tra padre e figlio “sfortunatamente non sarà possibile per la fitta agenda di Sua Maestà. E il duca è ovviamente comprensivo degli impegni sull’agenda del padre e di altre priorità ma confida di vederlo presto”. Saltato, quindi, il progetto di un incontro nonostante il desiderio di entrambi di rivedersi dopo l’incontro durato trenta minuti a Clarence House in occasione dell’annuncio del tumore da parte di re Carlo. Per poter fornire il proprio sostegno al padre, Harry era immediatamente volato a Londra dagli Stati Uniti. E al momento pare che la strada di una distensione tra i due sia spianata.

Non ci sarà alcun incontro nemmeno tra Harry e il fratello William

A differenza di quanto accaduto con re Carlo, era stata esclusa fin da subito l’ipotesi di un incontro tra Harry e il fratello William. Il rapporto tra i due, ormai lontani, sembrerebbe essere al momento irrecuperabile. William, come il padre, non ha partecipato agli Invictus Games. Oggi era impegnato con la consegna di un’onorificenza alla madre del migliore amico di Harry, scomparso in un incidente a soli 18 anni. Immediatamente dopo partirà per la prima visita alle isole Scilly.