Perché Harry non ha incontrato Re Carlo III durante la visita in Gran Bretagna

A cura di Daniela Seclì

Harry ha visitato la Gran Bretagna nei giorni scorsi. Eppure, nel corso del suo soggiorno, non ha incontrato il padre Re Carlo III. Il portavoce del Duca di Sussex aveva fatto sapere che non ci sarebbe stato alcun incontro per via dei troppi impegni del sovrano. Ma è davvero questa la motivazione che ha impedito a padre e figlio di vedersi? The Telegraph ha provato a fare chiarezza e ha svelato un retroscena.

Perché padre e figlio non si sono visti: l'indiscrezione

Partiamo dalla versione ufficiale. Il portavoce del Duca di Sussex ha fatto sapere che Harry avrebbe voluto incontrare Re Carlo ma non è stato possibile: "Sfortunatamente l'incontro non è stato possibile per via degli impegni di Sua Maestà. Il Duca, ovviamente, comprende che il padre sia molto impegnato e abbia altre priorità e spera di vederlo presto". In queste ore, tuttavia, stanno prendendo piede delle nuove indiscrezioni secondo le quali il Re avrebbe invitato Harry a soggiornare in una delle residenze reali. In questo modo, sarebbe stato più facile per loro incontrarsi in un momento libero per entrambi. Harry, tuttavia, avrebbe rifiutato l'offerta. Il motivo? Il Duca avrebbe temuto per la sua sicurezza.

La residenza reale e la mancata sicurezza

Harry, secondo quanto riporta The Telegraph, avrebbe rifiutato la proposta del padre di alloggiare in una delle residenze reali, perché non si sarebbe sentito al sicuro in una casa con "punti di ingresso e di uscita pubblici e senza la protezione della polizia". Ha preferito optare per un hotel da cui "poter entrare e uscire inosservato". The Telegraph ha aggiunto che il Duca di Sussex non ha mai superato l'affronto subito quando è stato deciso di togliergli il diritto di avere una scorta. Un diritto che Harry ha perso quando ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla famiglia Reale.