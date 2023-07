Harry e Meghan cercano la pace, William e Kate rifiutano la tregua. Ora la coppia cerca casa a Malibù Il principe Harry vorrebbe tornare in Inghilterra e riallacciare i rapporti con la sua famiglia, ma a quanto pare suo fratello William non sarebbe affatto d’accordo. Nel frattempo Harry e Meghan starebbero cercando casa a Malibù.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante i tentativi di trovare un compromesso che possa riavvicinare le due fazioni della famiglia reale inglese, secondo le fonti britanniche pare che anche l'ultimo tentativo di ripristinare la pace avanzato dal principe Harry non sia andato a buon fine. William, infatti, avrebbe rifiutato la richiesta da parte del fratello di rientrare a Londra.

William rifiuta la richiesta di pace di Harry

Stando a quanto dichiarato da una fonte interna a Palazzo Reale, sembrerebbe che Harry abbia manifestato la sua volontà a tornare in patria "servendo Re Carlo", ma a quanto pare ha ricevuto un vistoso rifiuto da parte del fratello maggiore poiché avrebbe già "causato troppi danni alla famiglia". Secondo l'insider, come si legge sulle pagine del magazine OK!, ci sono poche probabilità che la coppia possa tornare in Inghilterra:

Non credo che Harry possa tornare – ha causato così tanti danni alla famiglia e la preoccupazione ora è che se tornasse, potrebbe danneggiarla ancora di più. Penso che Meghan sarebbe stata inorridita dal suggerimento di Harry. Non è vicina a William e Kate e, secondo me, Londra è stata solo un trampolino di lancio per lei. Immagino che l'ultima cosa che vorrebbe fare è tornare in Inghilterra per vivere in un piccolo appartamento angusto a Kensington Palace.

Pare, infatti, che lo stesso Harry abbia ammesso di aver chiamato a William con il preciso intento di riconciliarsi con la sua famiglia, per tornare a servire la Corona, ora che a portarla è suo padre Carlo.

Leggi anche Harry e Meghan lasciano la loro residenza reale, ma spunta un accordo segreto con Re Carlo

Da sn: Kate Middleton e il principe William, Harry e Meghan

Harry e Meghan cercano casa a Malibù

Nel frattempo che arrivino responsi certi da Londra, Harry e Meghan si preparano a cambiare casa. I due, come riportato dal New York Post, sono stati avvistati per le strade di Malibù, per visitare nuove abitazioni in cui eventualmente trasferirsi. L'obiettivo è stare più vicini a Los Angeles, lasciando così la dimora a Montecito, dove vivono dal 2020, pagata 14 milioni di dollari. La crisi di cui parlavano tabloid inglesi e americani, quindi, sembrerebbe piuttosto lontana e, anzi, pare che i due siano ancora piuttosto uniti.