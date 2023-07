Britney Spears presa a schiaffi dalla security del giocatore NBA Victor Wembanyama: “Voleva solo un selfie” La popstar in declino voleva scattare un selfie con il popolare giocatore dell’NBA, ma ha incontrato la durissima reazione delle guardie del corpo della stella degli Spurs. Non era stata riconosciuta. Immediate le scuse.

Las Vegas, la città del peccato e dei momenti imbarazzanti. Britney Spears, sempre più spettro di se stessa, sarebbe stata coinvolta in un incidente che, come riportato da Tmz, avrebbe del clamoroso. La popstar in declino sarebbe stata colpita al volto, schiaffeggiata, dal capo della security della stella NBA Victor Wembanyama. La cantante di "Oops, i did it again" voleva solo un selfie con il giocatore, che però le è stato negato. Il capo della sicurezza non l'aveva riconosciuta e, solo dopo, si è scusato.

Cosa è successo

Ciò che avrebbe dovuto essere un semplice momento di gioia tra due stelle, in particolare una semplice richiesta di un un selfie, si è trasformato in un momento imbarazzante e violento che ha portato a un colpo accidentale. Britney Spears rimbalzata come una comune fan del giocatore di basket dei San Antonio Spurs. Fonti vicine alle autorità, contattate da Tmz, hanno confermato che il capo della sicurezza di Victor Wembanyama ha colpito Britney Spears non di proposito, ma solo per intervenire a difesa del giocatore che non avrebbe riconosciuto la cantante. Tutto è accaduto al ristorante dell'Aria Hotel. Il capo della security l'avrebbe colpita con un manrovescio che l'avrebbe fatta cadere a terra, insieme ai suoi occhiali, davanti a tanti testimoni.

L'uomo si è poi scusato: "Non avevo riconosciuto Britney Spears"

Come se niente fosse, Britney Spears si è ricomposta ed è tornata al suo tavolo. Secondo Tmz, capito l'equivoco ma soprattutto riconosciuta l'artista, il capo della sicurezza si è poi scusato andando al suo tavolo. Anche Victor Wembanyama si sarebbe scusato dicendo: "Puoi sicuramente capire com'è quando ti trovi invaso dai fan". Le scuse sarebbero state accettate da Britney Spears. Nonostante tutto, l'artista ha dimostrato grande compostezza, evitando di alzare inutilmente i toni.