Il significato del ciondolo di Meghan Markle: la collana portafortuna è un omaggio ai figli La duchessa ha sfoggiato un nuovo gioiello portafortuna: la collana è di uno dei suoi brand preferiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle

Meghan Markle è in prima fila quando si tratta di dare sostegno a una persona cara. Infatti ha preso parte giovedì 14 novembre a un evento a Venice Beach (California): il lancio della linea di prodotti per la crescita dei capelli Highbrow Hippie, dell'amica Kadi Lee. Per l'occasione, la duchessa ha sfoggiato un gioiello nuovo, ma di un brand che ama particolarmente.

Il significato del gioiello

Per l'occasione, la duchessa ha indossato un corsetto strapless nero Khaite con scollatura a cuore abbinato a un paio di pantaloni a gamba larga dello stesso brand, completando poi il look total black con dei sandali Aquazzura. Accanto ai gioielli da cui non si separa mai, ha fatto la sua comparsa anche una new entry: una collana mai vista prima. Negli outfit di Meghan Markle, infatti, non mancano mai due tocchi preziosi in particolare: il bracciale Love di Cartier (uguale a quello del marito) e l'orologio in oro giallo dello stesso marchio. A questi, ha aggiunto nell'uscita del 14 novembre anche una collana con ciondolo a moneta.

Collana Logan Hollowell

Si chiama Call On Your Angels in oro giallo e diamanti. È un gioiello pensato come portafortuna, per avere sempre con sé la protezione dei propri angeli custodi. La duchessa lo ha personalizzato con i nomi di Archie e Lili incisi, i due figli. Dello stesso brand la duchessa, grande fan dei gioielli personalizzati, possiede anche un'altra collana portafortuna da circa 30 mila euro.