Meghan Markle ha una nuova collana di diamanti: costa 30mila euro ed è portafortuna Meghan Markle è tornata al club del libro di Oprah Winfrey e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look all'insegna del glamour. In quanti hanno notato la sua collana di diamanti? Ecco quanto costa e il significato simbolico che nasconde.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando si è trasferita in America con il principe Harry, Meghan Markle sembra aver ritrovato il sorriso. Lontana dagli obblighi reali e dai pettegolezzi che hanno contraddistinto l'esperienza a corte, ora è lieta di potersi godere in totale libertà la sua nuova vita. Non sorprende, dunque, che non esiti a mostrarsi in pubblico a eventi che attirano particolarmente il suo interesse, un esempio? Il club del libro organizzato dall'amica Oprah Winfrey alla libreria Godmothers (in California). È proprio lì che qualche giorno fa aveva incantato tutti con una tuta-smoking destinata a diventare il must dell'autunno, ora invece ha puntato sul total white e ha aggiunto una preziosa collana dal profondo valore simbolico.

Meghan Markle in total white a fine estate

Meghan Markle è tornata al club del libro che si tiene regolarmente alla libreria Godmothers e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look all'insegna del glamour che si adatta alla perfezione a questi ultimi giorni dell'estate. Ha seguito il trend del total white, apparendo raggiante e luminosa con un candido completo firmato Ralph Lauren. Ha abbinato una semplice canotta bianca e un paio di pantaloni palazzo in tinta, per la precisione un modello a vita altissima e con le gambe molto ampie. Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto in nero, dalle pumps col tacco a spillo di Aquazzura alla clutch bag di pelle firmata Khaite, un noto brand newyorkese.

Meghan Markle in Ralph Lauren

La simbologia nascosta nella collana di Meghan Markle

A fare la differenza nel look bianco di Meghan è stata la collana. L'ex Duchessa ha brillato con un adorabile girocollo in oro giallo 18 kt e diamanti firmato Logan Hollowell, per la precisione il modello Fortuna che sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 27.640 euro. Per quale motivo gli è stato dato questo nome "anti-malocchio"?

Collana di Logan Hollowell

Il gioiello è ispirato a Fortuna, la dea romana della felicità e del destino, visto che mixa in modo perfetto eleganza e capricci del destino. I diamanti incastonati sono di varie forme e misure e rappresentano i poteri della dea capaci di "fare colpo" in ogni momento della vita. Meghan Markle ha dunque aggiunto alla sua collezione un nuovo prezioso dal potere scaramantico, nella speranza che il suo destino possa essere radioso e scintillante.