video suggerito

Meghan Markle, sulle spalle nude brilla un collier da 30mila euro: il significato del gioiello Look total black da red carpet per Meghan Markle, ospite di una serata di gala. Assente il principe Harry. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle

Serata di gala per Meghan Markle, che ha partecipato al Paley Honors Fall Gala 2024 per supportare il suo amico Tyler Perry, che ha ricevuto il prestigioso Paley Honors Award, il più alto riconoscimento dell'organizzazione. Il regista e commediografo è anche il padrino di Lilibet, la secondogenita dei duchi di Sussex. La serata si è svolta mercoledì 4 dicembre al Beverly Wilshire Hotel di Beverly Hills. La duchessa era da sola, senza il principe Harry, che era a New York per altri impegni.

Lo stile di Meghan Markle

La scelta di uscire dalla royal family non è mai stata digerita, ma se c'è una cosa che tutti amano di Meghan Markle sono invece le sue scelte di stile. I look della duchessa riscuotono sempre molto successo: è una donna raffinata, che predilige la semplicità. I suoi outfit sono sempre all'insegna del minimal e raramente ha optato per nuances diverse da quelle neutre. Il suo guardaroba è composto prevalentemente da capi bianchi, neri, beige, marroni.

Meghan Markle in Oscar De La Renta, scarpe Stuart Weitzman

E non ama particolarmente le stampe, puntando quasi sempre sul monocromatico. I suoi brand del cuore sono Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Victoria Beckham. Da quando non fa più parte della royal family si è concessa qualche azzardo in più: indossare gli shorts non sarebbe mai stato possibile, lo stesso vale per trasparenze e spalle nude, poco tollerati dall'etichetta. Proprio con le spalle nude ha partecipato alla serata di gala del 4 dicembre.

Meghan Markle col bracciale Cartier

Il look di Meghan Markle

Meghan Markle ha scelto il fascino intramontabile del total black, con cui non si sbaglia mai. Alla serata di gala ha indossato un abito nero strapless con scollatura a cuore, spacco e strascico di Oscar De La Renta, uno dei suoi brand del cuore, che indossa molto spesso. Ha abbinato un paio di sandali coordinati Stuart Weitzman.

Meghan Markle indossa la collana Logan Hollowell

Ha impreziosito l'outfit con immancabili gioielli, il tocco di classe a cui non rinuncia mai: il bracciale Love di Cartier (che possiede uguale anche il principe Harry), l'anello di fidanzamento, un altro anello realizzato da Lorraine Schwartz. Spicca al collo un collier scintillante di Logan Hollowell. Il gioiello si chiama Fortuna ed è realizzato in oro e diamanti incastonati a mano.

Collana Logan Hollowell

Costa sul sito ufficiale del brand circa 31 mila euro, variabili a seconda della circonferenza. La collana è stata concepita come portafortuna, si ispira all'omonima de romana. Il design del gioiello, sfaccettato e multiforme, vuole proprio riprodurre in modo elegante e prezioso i capricci del destino, il gioco del fato, i poteri della Fortuna.