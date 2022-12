Harry e Meghan vendono la villa a Montecito: è il settimo trasferimento in 4 anni Harry e Meghan sarebbero pronti per traslocare per la settima volta in quattro anni. Avrebbero infatti messo in vendita la villa a Montecito, in California, naturalmente a un prezzo da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti in America da circa due anni, dicendo addio alla Royal Family e dando il via a una nuova vita lontana dai riflettori. È ormai risaputo che hanno acquistato un'enorme villa a Montecito, è lì che passano le giornate con i piccoli Archie e Lilibet, stando bene attenti a preservare la loro privacy. La poca che in pochi si sarebbero aspettati è che presto avrebbero messo in vendita la dimora, naturalmente a un prezzo da capogiro. Dopo aver rivelato alcuni dettagli inediti degli interni dell'abitazione nella serie di Netflix a loro dedicata, pare che siano pronti per traslocare ancora una volta.

Quanto vale la villa a Montecito di Harry e Meghan

Harry e Meghan avrebbero messo in vendita la villa a Montecito e ora sarebbero pronti per traslocare in una nuova casa. A lanciare la notizia bomba è stato il New York Post, secondo il quale l'abitazione sarebbe stata quotata dall'agenzia di real estate Santa Barbara Brokers. Il suo valore? 33,5 milioni di dollari, ovvero oltre 35 milioni di euro. Si estende su due livelli, ha degli ampi finestroni, degli archi aperti su uno splendido porticato, due piscine, un salone con camino in marmo e una sala da pranzo con soffitto a volta. Ci sono sei camera da letto, sette bagni, una palestra, un teatro, un bar, una sala giochi e una sala di meditazione, oltre che un enorme garage capace di ospitare fino a cinque auto. Il tutto è inoltre circondato da un giardino di quasi un ettaro.

Una scena della serie

Harry e Meghan, tutte le case in cui hanno vissuto

Nell'annuncio della vendita della villa si legge: "Gli spazi flessibili sia all'interno che all'esterno rendono questa casa intima per 2 ma può facilmente ospitare folle di oltre 200 persone". Insomma, la casa di Harry e Meghan è un vero e proprio "paradiso", tanto che in molti sono rimasti non poco sorpresi di fronte l'improvviso trasloco, soprattutto perché arriva a poco più di un anno dall'ultimo trasferimento. Durante la permanenza in UK hanno soggiornato prima a Nottingham Cottage, poi a Frogmore Cottage. Successivamente si sono spostati in Canada, poi a casa di Perry a Beverly Hills e ancora dopo a Santa Barbara, fino ad arrivare alle due diverse case a Montecito. Quale sarà il motivo nascosto dietro questi continui traslochi?

