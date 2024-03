Come si tiene in forma Harry Styles: l’allenamento in vista dell’estate

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Harry Styles non è solo uno dei cantanti più amati al mondo per talento e stile, è anche un’indiscussa icona di bellezza capace di rinnovarsi e di rimanere “sempre sul pezzo”. È dai tempi degli One Direction che incanta col suo fascino irresistibile ma, nonostante siano passati anni da allora, è riuscito a mantenere intatto questo tratto distintivo. Come fa a tenersi in forma? Oltre a scatenarsi ogni volta che appare sul palco, pratica anche regolarmente attività fisica. È appassionato di boxe, tanto da darsi a delle lezioni individuali: ecco tutti i dettagli dei suoi allenamenti.

L'allenamento preferito di Harry Styles

Sebbene attualmente si sia preso una pausa dalla musica e dai tour internazionali, Harry Styles continua a lavorare duramente, in modo tale da essere prontissimo per un eventuale ritorno. Si sta concentrando soprattutto sulla sua immagine e sulla sua salute, l’obiettivo? Tonificare i muscoli in vista della prossima estate. I suoi allenamenti preferiti sono quelli di boxe, ai quali pare che si stia dedicando da diversi mesi. Il cantante sarebbe iscritto a una famosa palestra di Londra ed è lì si darebbe a degli allenamenti individuali ispirati al campione mondiale Anthony Joshua.

La passione per la boxe

Insomma, nessuna dieta restrittiva, allenamento super intenso o trucco miracoloso: Harry Styles sembra essere “uno di noi” e si limita ad allenarsi regolarmente per tenersi in forma in vista dell’estate. In molti, inoltre, stanno ipotizzando che presto potrebbe diventare il nuovo volto di Valentino ora che Alessandro Michele, stilista artefice della sua rivoluzione di stile all’insegna del genderless, è stato nominato il direttore creativo della Maison. Gli allenamenti di boxe saranno legati anche a un presunto futuro progetto nella moda? Non resta che aspettare per capire cosa ne sarà della sua carriera.

