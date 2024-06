Holden da Amici alle sfilate: a Milano è icona fashion in bermuda e cravatta

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la Milano Fashion Week dedicata alla moda Uomo per la Primavera/Estate 2025 ma ancora oggi si parla delle numerose e spettacolari sfilate andate in scena per tutto il weekend. Ieri, proprio nel giorno in cui Alessandro Michele ha mostrato a sorpresa in anteprima i suoi primi look per Valentino, Gucci ha presentato la nuova collezione di Sabato De Sarno in Viale E. Alemagna. Giacche oversize a maniche corte, borse iconiche, pantaloncini corte e ballerine: in passerella ha trionfato lo stile sofisticato e genderless. A un evento tanto atteso non potevano mancare le star ma, tra i soliti volti noti, c'era anche una "new entry": si tratta di Holden, uno dei finalisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Holden con Ghali e Tony Effe alla sfilata di Gucci

Sul palco di Amici ha sempre lasciato trionfare lo stile minimal e casual, così da mettere in risalto solo la musica da lui prodotta, ma ora che il talent è finito Holden sta rivelando il suo animo fashion. Da tempo seguito dallo stylist più amato dai cantanti italiani, Nick Cerioni, ieri ha debuttato a sorpresa alla Milano Fashion Week. Il "golden boy" della scuola di Canale 5 ha partecipato alla sfilata di Gucci, sedendosi nella prima fila del front-row accanto a Tony Effe e Ghali (dettaglio che ha fatto subito pensare a una possibile futura collaborazione). Per l'occasione ha abbandonato i pantaloni cargo oversize, le t-shirt bianche e le giacche di pelle nera: si è trasformato in una vera e propria icona di stile con un completo griffato.

Ghali, Tony Effe e Holden alla sfilata di Gucci

Il look di Holden alla Milano Fashion Week

Per partecipare alla sfilata di Gucci Holden ha sfoggiato un paio di bermuda neri e li ha abbinati a una camicia bianca portata con una cravatta a fondo azzurro ma decorata con delle righine bianche. Ha poi completato il tutto con una giacca oversize a fondo blu ma con l'iconico logo stampato all-over e con delle sneakers bianche by Gucci (che hanno lasciato i calzettoni di spugna bianca in bella vista). Al motto di "Tutto bellissimo" (con tanto di emoticon a forma di cuore), il cantante non ha potuto fare a meno di documentare questa inedita esperienza sui social, a prova del fatto che è rimasto soddisfatto di questo "debutto fashion". Durante i suoi prossimi live lo vedremo in abiti griffati?

