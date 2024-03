Holden è la vera star di Amici, chi si nasconde dietro il look del suo primo video Holden è già la vera star di Amici 2024. Ha appena lanciato il video dell’inedito intitolato Solo Stanotte, mettendo in atto una rivoluzione di stile all’insegna del glamour: ecco chi c’è “nascosto” dietro il suo look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi continua a essere una vera e propria "fabbrica di talenti" e anche in questa edizione 2024 non sta deludendo le aspettative dei fan. Il serale partirà il prossimo 23 marzo ma molti dei ragazzi vengono già considerate vere e proprie celebrities, basti pensare al fatto che i loro inediti sono tra le canzoni più ascoltate del momento sia in radio che su Spotify. Holden, in particolare, è il super favorito e non sorprende che il suo video di Solo Stanotte appena lanciato sia finito in trend in pochissime ore. In quanti sanno chi c'è "nascosto" dietro il look che ha sfoggiato all'interno della clip? Ecco per quale motivo il cantante può già essere considerato la vera star di Amici.

Lo stile di Holden ad Amici

Classe 2000, cantautore, rapper e producer: Joseph Carta, alias Holden, ha fatto parlare di sé fin dalla sua prima apparizione ad Amici, il motivo? È un "nepo-baby" tutto italiano, figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, attuale marito e chitarrista di Laura Pausini. Da sempre attivo nel mondo della musica, ad Amici si è distinto per talento, tanto da aver scalato le classifiche praticamente con ogni suo inedito. A differenza della maggior parte dei ragazzi della scuola di Canale 5, in fatto di stile ha sempre amato i look minimal e casual fatti di jeans oversize, t-shirt monocromatiche e sneakers bianche. Niente colori accesi, accessori trendy o dettagli audaci, Holden preferisce far parlare la sua musica.

Holden nel video di Solo Stanotte

Chi è lo stylist di Holden

Nel video di Solo Stanotte le cose sono cambiate: sebbene sia rimasto fedele a un mood dark, Holden ha reso il suo armadio decisamente più sofisticato, strizzando l'occhio ai trend del momento. Chi c'è "nascosto" dietro questa rivoluzione? Nick Cerioni, lo stylist più amato dalle star, da Achille Lauro ad Angelina Mango, fino ad arrivare ai Maneskin.

Maglione Untitled Artworks

I due hanno cominciato a collaborare e lo hanno fatto partendo dal completo sfoggiato dal cantante nel video dell'inedito. Si tratta di un look firmato Untitled Artworks, brand famoso per i suoi capi realizzati attraverso processi artigianali, caratterizzato da pantaloni cargo total black, maglione in mohair con sfumature grigie all-over e anfibi neri. Insomma, il serale deve ancora cominciare ma Holden sembra essere già destinato a diventare la vera star di Amici.