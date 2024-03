Significato e testo di Solo Stanotte, inedito di Holden criticato da Ermal Meta Solo stanotte è l’inedito di Holden, cantante già al Serale di Amici: ecco il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Holden

Holden è uno dei finalisti del Serale di Amici, assieme a Martina, Mida e Petit e quindi può viversi con più serenità questi ultimi scampoli di trasmissione, il che non significa prendere sotto gamba la competizione e la scuola. Nei giorni scorsi, infatti, il cantante ha proposto il suo nuovo inedito Solo stanotte che ha seguito Nuvola, l'ultimo inedito e ha ricevuto pareri contrastanti dai giudici che l'hanno ascoltato, con Noemi più positiva nel giudizio e Ermal Meta che è stato un po' più tranchant nel giudizio.

Il testo di Solo stanotte

Perdere la via ti permette di vedere diversi posti

Provo ad allungare la mano ad andare dove non arrivano gli occhi

Inseguo le briciole lungo un sentiero in fondo non so dove mi porti

Provo a spiegarlo da giorni, mi uccidi e neanche te ne accorgi

Ma solo stanotte, per tutta la notte

Provo a spiegarti che cosa vuol dire

Pensare all'inizio di tutto, che tutto potrebbe finire

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che in fondo troviamo noi stessi solo quando ci perdiamo

Perché l'ultima volta, tutte le volte baby

Perché tutte le volte, l'ultima volta baby

Dammi soltanto una notte

così se ci dividiamo

ti mostro che in fondo troviamo noi stessi soltanto quando

taglio la corda con la prima scusa e se neanche mi importa se in fondo mi credi

spezzarmi il cuore è servito alla fine, ho pagato l'affitto con i nostri problemi

dice che nessuna è così perfetta

dice che io le chiedevo la luna

litigare per farci la guerra, mi basta una che sappia chiedere scusa

sono un malfidato, non credo a nessuno ti giuro

sono il tipo che negli horror sopravvive è sicuro

ma almeno deluso, lo escludo, se vuoi chiedi pure a qualcuno

quando dicevo che è l'ultima volta, ogni volta tu non l'hai mai presa sul serio

mi dispiace sentire ‘hai ragione', so ora che è l'ultima volta davvero

Ma solo stanotte, per tutta la notte

Provo a spiegarti che cosa vuol dire

Pensare all'inizio di tutto, che tutto potrebbe finire

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

ti mostro che in fondo troviamo noi stessi solo quando ci perdiamo

Perché l'ultima volta, tutte le volte baby

Perché tutte le volte, l'ultima volta baby

Dammi soltanto una notte

così se ci dividiamo

ti mostro che in fondo troviamo noi stessi soltanto quando ci perdiamo.

Il significato di Solo stanotte

Solo stanotte è un brano che racconta un amore a due, amore in difficoltà ("Provo a spiegarlo da giorni, mi uccidi e neanche te ne accorgi"), in cui ci si rende conto di chi si è solo quando c'è il rischio di perdersi ("Ti mostro che in fondo troviamo noi stessi solo quando ci perdiamo") e in quest'ultima volta si consuma questo sentimento ("quando dicevo che è l'ultima volta, ogni volta tu non l'hai mai presa sul serio mi dispiace sentire ‘hai ragione', so ora che è l'ultima volta davvero"). In queste barre, poi, c'è anche un po' di cinismo, come quando il cantautore dice: "Spezzarmi il cuore è servito alla fine, ho pagato l'affitto con i nostri problemi" che potrebbe significare che alla fine questa storia finisce in una canzone che è qualcosa che alla fine permette di portare a casa uno stipendio.

Leggi anche Testo e significato di 100 messaggi, il dolore di Lazza e lo scontro tra Davide e Golia

La critica di Ermal Meta

Ad ascoltare l'inedito c'è stato anche Ermal Meta che da remoto ha commentato con molta realpolitik quello che ha ascoltato e nella critica cercando di dare un'indicazione a Holden: "È un bel pezzo, lo interpreti bene, ma la sensazione che ho è che questo pezzo non mi trasmette nulla di nuovo. Capisco la tua emotività attraverso questo pezzo, ma il suono di quello che ascolto è simile a tantissime altre cose che ho ascoltato. Io credo che il dovere di un artista sia quello di perseguire una strada che sia sua, personale, poi sicuramente tu ci arriverai, ma è importante avere una propria dimensione sonora perché se questo pezzo, invece che cantato da Holden fosse stato cantato da qualcun altro, non avrebbe fatto molta differenza da un punto di vista stilistico".