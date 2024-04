È ritornato Gigi D’Agostino: testo, traduzione e significato di Shadows of the nights

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo l'annuncio del suo prossimo concerto a Fiera Milano Live il prossimo 21 giugno, Gigi D'Agostino, aka il Capitano, ha pubblicato nelle scorse ore una nuova traccia, in collaborazione con il duo Boosktedkids, composto da Daniele Spada e Francesco Chinelli. Il titolo della canzone è Shadows of the nights, in lingua inglese, e segna anche il ritorno discografico ufficiale del cantante, dopo la presenza al Festival di Sanremo 2024. Si tratta di una rinascita per il dj di origini torinesi, che a dicembre 2021 aveva annunciato un periodo di pausa, a causa di una malattia: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo". Qui il testo, la traduzione e il significato di Shadows of the nights.

Il testo di Shadows of the nights

Do you know

I’m dreaming about the time

When life was simple and serene

Those days of innocence

When all the worries were unknown

In the shadows of the night

Where the secrets lie

Uh, my mind sings

In the shadows of the night

Where the secrets lie

Uh, my mind sings

I can go far

I can go beyond

Can you hear me?

I can call your name

When sun goes down

I’ll let you know

Uh, my mind sings

In the shadows of the night

Where the secrets lie

Uh, my mind sings

In the shadows of the night

Where the secrets lie

Uh, my mind sings

La traduzione di Shadows of the nights

Lo sai

Sto sognando il tempo

Quando la vita era semplice e serena

Quei giorni di innocenza

Dove tutte le preoccupazioni erano sconosciute

Nelle ombre della notte

Dove i segreti mentono

Uh, la mia mente canta

Nelle ombre della notte

Dove i segreti mentono

Uh, la mia mente canta

Posso andare lontano

Posso andare oltre

Riesci a sentirmi?

Posso chiamare il tuo nome

Quando il sole scende

Ti farò sapere

Uh, la mia mente canta

Nelle ombre della notte

Dove i segreti mentono

Uh, la mia mente canta

Nelle ombre della notte

Dove i segreti mentono

Uh, la mia mente canta

Il significato di Shadows of the night

Shadows of the nights è il nuovo singolo di Gigi D'Agostino in collaborazione con il duo Boosktedkids, composto dai dj Daniele Spada e Francesco Chinelli. Un brano in cui si cerca di rievocare il passato in un'accezione nostalgica, in cui il protagonista viveva "quei giorni di innocenza, dove tutte le preoccupazioni erano sconosciute". Ma Shadows of the night, almeno dal punto di vista strumentale, non è un inedito e si rifa, come dichiara lo stesso dj torinese, alla sua Another Way. Si tratta di un brano del 1999, estratto dall'album L'amour toujours, lo stesso che conteneva Bla Bla Bla e The Riddle. La novità avviene nel segmento finale del brano, in cui è stata costruita una nuova parte musicale, molto più dance.

Chi sono il duo Boosktedkids

I Boostedkids sono un duo di dj composto da Daniele Spada e Francesco Chinelli, in attività dal 2013. Negli anni, hanno avuto la possibilità di aprire i concerti di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma e al San Siro di Milano. Ma hanno anche suonato su alcuni dei palchi più importanti della musica house, dall'Amnesia di Ibiza con Dimitri Vegas & Like Mike, al festival Tomorrowland in Belgio, con tre presenze. Tra i brani di maggior successo su Spotify, c'è anche il remix di Born To Get Wild, in collaborazione con will.i.am, ex membro dei Black Eyed Peas.