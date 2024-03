Dopo la malattia Gigi D’Agostino torna in concerto a quattro anni dall’ultima volta Gigi D’Agostino torna in concerto a giugno, a quattro anni dall’ultima esibizione live e a pochi mesi dal ritorno al Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Agostino

A parte la parentesi del Festival di Sanremo, Gigi D'Agostino non si esibisce in concerto da quattro anni e tornerà a farlo il prossimo venerdì 21 giugno 2024 quando suonerà a Fiera Milano Live, riportando il Capitano al proprio pubblico dopo anni difficili, caratterizzati dalla malattia che lui stesso annunciò a dicembre 2021 quando sul suo Instagram scrisse: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo". Da quel momento i suoi post furono rari e aumentarono solo in vista dell'annuncio del ritorno ufficiale lo scorso febbraio quando si esibì sulla nave da crociera per il Festival di Sanremo.

Come acquistare i biglietti del ritorno di Gigi D'Agostino

Dall'organizzazione fanno sapere che i biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da venerdì 22 marzo 2024 alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 14. D'Agostino è uno degli artisti italiani più ascoltati al mondo, rappresentante della scena dance mondiale e autore di brani come "L’Amour Toujours", "Bla Bla Bla", "Another Way", "La Passion" e "In My Mind", che è stata la prima canzone italiana a superare i miliardo di stream su Spotify, permettendo al dj torinese di essere uno degli artisti italiani più ascoltati al mondo, e al momento ha 11 milioni di ascoltatori mensili nonostante il silenzio di questi anni.

Una carriera mondiale

D'Agostino comincia la sua carriera da dj alla fine degli anni '80, fondando il genere che chiama "Lento violento" che descrive così: "Con questo pseudonimo racconto quello che vedo, quello che sento…un mondo con il battito lento". Pian piano il suo nome comincia a girare e il mondo comincia a conoscere Gigi D'Ag, finché nel 1999 esce Bla Bla Bla e con esso il successo planetario e poco dopo esce l'album L'Amour Toujour che conferma il suo nome nel mondo. Anni e anni di esibizioni in tutto il mondo, milioni di persone che corrono ai suoi live fino alla malattia, nel 2021 quando D'Agostino comunica di stare male e nei due anni successivi aggiorna sporadicamente il pubblico sulla sua salute, fino al ritorno a Sanremo, chiamato da Amadeus.