Un fan bagnato lo abbraccia durante un concerto, il cantante Ayres Sasaki muore fulminato a 35 anni Il cantante brasiliano Ayres Sasaki è morto fulminato a 35 anni dopo che un fan bagnato lo ha abbracciato durante un concerto al Photo voltaic Resort di Salinopolis: “Vogliamo capire come è successo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Lutto in Brasile, dove il cantante Ayres Sasaki è morto fulminato a 35 anni dopo aver abbracciato un fan bagnato. È successo durante un'esibizione dal vivo della rockstar al Photo voltaic Resort di Salinopolis, nello stato di Pará, lo scorso sabato 13 luglio, ma la notizia è arrivata solo oggi sui media internazionali.

Stando a quanto ricostruito dal quotidiano La Vanguardia, l'incidente si è verificato quando un fan di Sasaki, inzuppato d'acqua, si è avvicinato al cantante e al chitarrista per abbracciarli, provocandogli una scossa elettrica al contatto con un cavo che era nelle vicinanze. Sulle circostanze di quanto successo è stata aperta un'indagine, sono stati ascoltati dei testimoni e chieste delle perizie ma al momento gli inquirenti non hanno rilasciato ulteriori dettagli.

"Quello che sappiamo è che il suo spettacolo era programmato per un orario specifico ed è stato anticipato, ma stiamo contattando le persone che erano con lui in quel momento per capire come è successo. Raccoglieremo tutte le informazioni in un comunicato che condivideremo con la stampa", ha detto alla stampa locale la zia, Rita Matos.

Il Solar Hotel, dove si stava svolgendo il concerto, ha espresso le proprie condoglianze in una nota: "Siamo pienamente impegnati a fornire sostegno alla sua famiglia e ad adottare le misure necessarie". Ayres Sasaki, oltre a essere conosciuto come cantante, era anche un rinomato architetto e urbanista. Lascia la moglie Mariana, con la quale era sposato da soli 11 mesi.

"Vorrei ringraziarvi per ogni messaggio di affetto e di conforto, per ogni preghiera in questo momento difficile che stiamo attraversando", ha scritto sui social la donna. "Non sono ancora riuscita a leggere tutti i messaggi, ma man mano che mi sentirò meglio, risponderò a ciascuno. Grazie".