Guerra Ucraina, news in diretta: Trump: “Sanzioni e dazi alla Russia senza la pace”. Ma crede a Putin: “Più difficile trattare con Kiev”

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di sabato 8 marzo. Il bilancio raid russi in Donetsk sale a 11 morti e 30 feriti, nella notte 31 droni ucraini abbattuti su 4 regioni russe. Donald Trump: "Credo a Putin. Trovo più difficile trattare con l'Ucraina che con la Russia, e l'Ucraina non ha le carte. L'Europa non sa come mettere fine alla guerra, io penso di sapere come fare". Il presidente russo, secondo fonti media, è disposto a discutere una tregua temporanea a condizione che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo. Zelensky si recherà lunedì in Arabia Saudita, un giorno prima del programmato incontro tra il team negoziale di Kiev e quello di Washington per discutere la fine della guerra.

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta:

15 minuti fa 08:48 Rubio: "Trump determinato fine guerra prima possibile" Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha e gli ha riferito che il presidente Usa Donald Trump è determinato a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina il prima possibile. "Il Segretario ha sottolineato che il Presidente Trump è determinato a porre fine alla guerra il prima possibile e ha sottolineato che tutte le parti devono adottare misure per garantire una pace sostenibile", ha affermato il Dipartimento di Stato in una dichiarazione dopo la chiamata. A cura di Ida Artiaco 35 minuti fa 08:28 Bilancio raid russi in Donetsk sale a 11 morti e 30 feriti Il bilancio delle vittime degli attacchi russi sulla città ucraina orientale di Dobropillia è salito ad almeno 11 morti e 30 feriti, hanno annunciato stamattina i servizi di emergenza del Donetsk. A cura di Ida Artiaco 44 minuti fa 08:18 Mosca: "31 droni ucraini abbattuti stanotte su 4 regioni russe" Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 31 droni ucraini sulle regioni russe di Krasnodar, Bryansk, Leningrado e Yaroslavl. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia di stampa russa Tass. I detriti caduti di un drone abbattuto hanno danneggiato un serbatoio di petrolio in una raffineria nell'oblast di Leningrado, afferma il governatore Alexander Drozdenko. A cura di Ida Artiaco 51 minuti fa 08:12 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi sabato 8 marzo Donald Trump sul suo social Truth ha esortato la Russia e l'Ucraina a sedersi al tavolo "ora prima che sia troppo tardi", minacciando sanzioni contro Mosca nel caso in cui non si raggiunga la pace. Poi ha aggiunto: "Credo a Putin. Trovo più difficile trattare con l'Ucraina che con la Russia, e l'Ucraina non ha le carte. L'Europa non sa come mettere fine alla guerra, io penso di sapere come fare". Dal canto suo, il presidente russo sarebbe disposto a discutere una tregua temporanea in Ucraina a condizione che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. A cura di Ida Artiaco