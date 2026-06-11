Ucciso da un’autobomba Damir Davydov, generale responsabile delle forniture di missili alla Russia

Damir Davydov, 57 anni, è saltato in aria a causa di un’autobomba piazzata sotto la sua BMW nei pressi di Mosca. Il generale era a capo della direzione per l’approvvigionamento di munizioni per artiglieria e missili dell’esercito russo.

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Erano circa le 5 e 30 del mattino quando una potente esplosione si è verificata a Balashikha, città nei pressi di Mosca, uccidendo sul colpo il colonnello Damir Davydov: l'uomo, 57 anni, non è stato vittima di un incidente ma è saltato in aria a causa di un ordigno che era stato piazzato sotto la sua BMW.

Quello di Davydov è stato l'ultimo di una serie di omicidi mirati contro ufficiali russi e figure di spicco favorevoli alla guerra, avvenuti da quando il Cremlino ha lanciato l'invasione dell'Ucraina. Come per altri casi degli ultimi anni, il militare non era un personaggio secondario: era infatti a capo della direzione per l'approvvigionamento di munizioni per artiglieria e missili dell'esercito russo, un ruolo logistico chiave responsabile della supervisione della distribuzione delle armi alle forze armate.

Ieri il Cremlino ha confermato l'omicidio di Davydov a causa di un'esplosione e che Vladimir Putin ne è stato informato. Interpellato in merito all'indagine, il portavoce Dmitry Peskov si è rifiutato di fornire dettagli, affermando: "Come comprendete, le informazioni relative all'inchiesta in corso non possono essere divulgate. Si tratta, ovviamente, di una questione di competenza dei nostri servizi segreti".

Le immagini delle telecamere di sicurezza diffuse dai media filo-Cremlino sembrano mostrare il veicolo di Davydov che prende fuoco e si schianta contro un'auto parcheggiata. Il canale Telegram Mash ha riferito che i passanti si sono precipitati a estrarre l'autista dalle lamiere, ma l'uomo è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Senza accusare direttamente l'Ucraina, Vladimir Shamanov, parlamentare russo ed ex generale, ha condannato l'attacco definendolo un "oltraggio", aggiungendo: "A tale insolenza si dovrebbe rispondere con la stessa moneta". Dall'inizio della guerra, i servizi segreti ucraini hanno preso di mira decine di alti ufficiali militari russi e funzionari insediati da Mosca nei territori occupati, accusandone molti di essere coinvolti in crimini di guerra. Kiev, tuttavia, non ha al momento rivendicato l'omicidio di Damir Davydov.