Ermal Meta: “L’Italia è antifascista, il Primo Maggio sarà all’insegna dei valori della pace”

Ermal Meta condurrà il Concerto del Primo Maggio insieme a Noemi, in diretta dal Circo Massimo a Roma. In occasione della conferenza stampa dell'evento, il cantante ha voluto ribadire come l'Italia sia un paese antifascista e come il concerto possa essere un modo per sensibilizzare i giovani riguardo al tema. Della stessa idea anche la cantante, che sarà con lui sul palco in qualità di presentatrice: "Il concerto è anche un faro sui diritti civili, della società, e un tema come l'antifascismo è importantissimo".

"L'Italia è uno Stato antifascista", le parole di Ermal Meta sul Primo Maggio

"Trovo un po' strano si debba spiegare ai giovani il concetto di antifascismo, ma l'Italia è uno Stato antifascista, la Costituzione è basata su questo", ha spiegato Ermal Meta durante la conferenza stampa del concerto, che si terrà mercoledì 1 maggio in diretta dal Circo Massimo a Roma. Il cantante ribadisce come la Festa dei Lavoratori, anche quest'anno, sarà celebrata in nome dei valori di pace e di unione: "Sarà come sempre un primo maggio all'insegna dell'unione e di tutti i valori della pace che servono a tutti noi". Valori che, secondo meta, "dovrebbero forse essere trasmessi in maniera più costante". Nel corso della conferenza si è poi espressa anche Noemi, che salirà con lui sul palco, ribadendo la stessa linea di pensiero: "Il concerto del primo maggio è anche un faro sui diritti civili, della società, e un tema come l'antifascismo è importantissimo. I giovani devono essere sensibilizzati su questi argomenti".

Il cast del Concerto del Primo Maggio

A condurre il Concerto del Primo Maggio ci sarà anche BigMama, per la prima parte dell'evento, che inizierà alle 13.15 e sarà trasmesso in diretta su Rai3. Tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco, come Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico. E poi ancora La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Negramaro, Rose Villain

Santi Francesi, Tananai, Ultimo e Vale LP.