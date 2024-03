Meghan Markle torna sui social senza Harry: con un brand di lifestyle venderà prodotti per la casa Meghan Markle è tornata sui social e lo ha fatto senza Harry: ecco tutto quello che c’è da sapere sul brand di lifestyle che ha appena lanciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha letteralmente stravolto la sua vita quando ha conosciuto il principe Harry. Prima di dare il via alla relazione con un erede al trono britannico era un'attrice di successo molto attiva sui social, poi per imposizione della corona ha rinunciato alla sua carriera, trasferendosi in Gran Bretagna e comunicando con i fan solo attraverso un profilo Instagram istituzionale, @sussexroyal. Ora, però, le cose sono completamente cambiate: da diversi anni è tornata in America, distaccandosi da tutte le rigide regole del protocollo reale. Certo, continua a centellinare le apparizioni pubbliche, ma è chiaro che la sua "nuova" quotidianità non ha più nulla a che vedere con obblighi e formalità. Non sorprende, dunque, che ora abbia dato il via a un inedito progetto professionale, tornando "in solitaria" sui social.

Il ritorno di Meghan Markle sui social

Da quando si sono trasferiti in America Harry e Meghan hanno dovuto abbandonare anche il profilo Instagram ufficiale che era stato creato per loro dalla Royal Family, sull'account SussexRoyal, infatti, non compaiono post dal 2020. Ora però ci ha pensato l'ex Duchessa a rimettere in moto la "macchina social" legata alla sua immagine. Ha temporaneamente "abbandonato" il marito (almeno a livello professionale) e ha dato vita a un nuovo profilo tutto suo chiamato American Riviera Orchard. Lo ha accompagnato a un sito web omonimo con cui ha lanciato un inedito progetto lavorativo che avrà sede a Montecito, città in cui vive con la famiglia al completo.

Meghan Markle sul suo nuovo profilo social

Cos'è American Riviera Orchard

Al momento non si sa molto sul progetto, Meghan si è limitata a postarne il logo con le iniziali intrecciate in total gold e a condividere un breve video in cui appare mentre cucina e mentre cammina in un lunghissimo corridoio. Secondo i media americani e britannici, American Riviera Orchard potrebbe essere un brand di lifestyle che asseconda le passioni dell'ex Duchessa, dalla casa al cibo, fino ad arrivare al giardinaggio, alla moda e al cinema. Insomma, sarebbe una nuova versione del suo vecchio blog The Tig (che era stata costretta a chiudere per entrare nella Royal Family) e dovrebbe essere usato per vendere prodotti per la casa, da marmellate home made a posate. A questo punto, dunque, non resta che aspettare i primi post per capire quali saranno davvero i prodotti messi in vendita da Meghan.

