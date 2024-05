Meghan Markle, il look da 6mila euro è con blazer doppiopetto e mocassini coordinati

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Meghan Markle è in Africa con il marito Harry per promuovere la loro fondazione Archewell. In questi giorni i suoi look stanno facendo molto discutere: il primo outfit sfoggiato in Nigeria è stato da molti criticato perché considerato inappropriato per il contesto, mentre quelli successivi sono stati un omaggio alle tradizioni locali. Mentre nel Regno Unito sono in molti a considerare questa visita in Africa una sorta di royal tour dei Duchi di Sussex, la duchessa continua a proporre outfit super minimal ed eleganti come quello sfoggiato per un incontro in Ghana.

Il look quiet luxury di Meghan Markle

Se c'è un brand che sa incarnare alla perfezione le istanze no logo del quiet luxury è sicuramente Loro Piana. Il brand di lusso italiano, che fa parte della famiglia LVMH, è il simbolo di un'estetica old money vecchio stile che piace molto a Meghan Markle. Per incontrare il fondatore di una delle organizzazioni non governative del Ghana, Derrick Cobbinah, l'attrice ha sfoggiato un outfit semplice ma davvero impeccabile. Come prima cosa ha scelto un blazer in lino e lana vergine color cammello, modello Jamilla, che viene venduto a 3.200 euro.

Sotto il blazer Markle ha optato per maglioncino con girocollo a maniche corte color panna, modello Takao, in seta e cashmere: un prodotto dalla lavorazione delicatissima viene venduto sul sito di Loro Piana a 1.200 euro. A completare questo look quasi da cottage e dal sapore vagamente british, la Duchessa di Sussex ha sfoggiato un paio di mocassini in canvas e pelle a punta color caramello firmati Saint Laurent. Queste scarpe si abbinavano perfettamente al blazer doppiopetto e costano 875 euro. Senza rinunciare allo stile, Meghan Markle ha rinnovato un po' gli accessori che è solita sfoggiare indossando un paio di orecchini Semi Hoop in oro giallo firmati dal brand sostenibile Kimai Jewelry che costano 600 dollari. Un outfit notevole anche per quanto riguarda il portafoglio.