Meghan Markle in abiti tradizionali nigeriani: il significato del look è un doppio omaggio Messi da parte i toni neutri che sfoggia di solito, la duchessa ha indossato una gonna tradizionale nigeriana nei toni del blu. Lo ha fatto per due motivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle in Regalia by Fal

L'impegno sul fronte umanitario del principe Harry e Meghan Markle ha portato la coppia dritta in Nigeria, dove si sono trattenuti qualche giorno per diversi incontri. Il figlio minore di re Carlo nel 2014 ha dato vita agli Invictus Games, una manifestazione sportiva pensata per i reduci di guerra, i veterani, coloro che hanno subito mentre erano in servizio lesioni fisiche permanenti. La prossima edizione dei giochi si terrà a Vancouver e Whistler (Canada), ma i coniugi sono impegnati tutto l'anno in una serie di iniziative collegate all'evento. Proprio in Nigeria, infatti, hanno fatto visita a diverse associazioni locali che puntano sullo sport per aiutare bambini sfortunati. Hanno assistito anche a una partita di basket organizzata dalla Giant of Africa Foundation, presso la Ilupeju Grammar School di Lagos.

Meghan Markle in abiti tradizionali

Dopo la visita ufficiale all'organizzazione benefica Unconquered (col tropical dress), Meghan Markle ha decisamente cambiato look per l'impegno successivo. Domenica l'ex attrice di Suits e il marito sono stati ospiti di Giant of Africa, altro ente di beneficenza che dà supporto ai minori e che crede molto nello sport come motore del cambiamento. Lo ha sottolineato il principe stesso dicendo: "Quello che state facendo qui Giants of Africa è davvero sorprendente. In particolare con lo sport. Il potere dello sport può cambiare la vita. Unisce le persone, crea comunità e supera le barriere, che è la cosa più importante".

Per l'occasione la duchessa ha indossato il tradizionale velo Aso-Oke che le è stato regalato a un precedente ricevimento ad Abuja e che le donne del posto sono solite realizzare a mano e indossare nelle occasioni importanti. La gonna di Meghan Markle, nei toni del blu, è stata realizzata, nello specifico, da Regalia by Fal, un brand locale. Ha completato il look con una camicia bianca di Carolina Herrera, sandali dorati Burberry e preziosi gioielli in oro e diamanti, tra cui un orologio di Cartier e un braccialetto di Lorraine Schwartz.

Il significato del look: perché è un omaggio

È insolito vedere Meghan Markle con look colorati: è una fan dei colori neutri e la palette che sfoggia di solito è nei toni del beige, bianco, nero e marrone, con relative sfumature. Ma ha ugualmente fatto uno strappo alla regola, per una giusta causa: anzi due. Indossare quel capo tradizionale ha una doppia valenza. Da un lato è un omaggio al Paese ospitante, visto che è una creazione di un brand nigeriano, ma dall'altro lo è anche alle proprie origini. La duchessa, infatti, ha recentemente scoperto attraverso un test del DNA di essere per il 43% proprio nigeriana e ha rivelato che questo le ha fatto ripensare il suo guardaroba. "Devo indossare più colori, così posso adattarmi a tutti voi e alla vostra incredibile moda" ha detto durante la sua apparizione dell'11 maggio.