Michelle Hunziker in Svizzera con l'abito effetto sirena da quasi 6mila euro, chi ha firmato il look sparkling La presentatrice si è recata a Zurigo per ricevere un premio dedicato alla sua carriera. Per l'occasione ha scelto di indossare un capo aderente caratterizzato da una rete tempestata di cristalli.

A cura di Annachiara Gaggino

Michelle Hunziker sceglie un abito effetto sirena per ritirare un premio a Zurigo. La conduttrice ha ricevuto un riconoscimento nel suo Paese d'origine, dove si è recata per la consegna. "Il premio alla gioia che mi è stato conferito oggi in Svizzera, ha un significato molto profondo per me", ha scritto la quarantasettenne su Instagram.

"Ho sempre ritenuto che il mestiere dell’entertainer fosse per me una grande responsabilità. La mia missione è sempre stata portare un po’ di leggerezza e gioia nelle case per tutti coloro che dopo una lunga e faticosa giornata avessero voglia di rilassarsi davanti alla tv e farsi due risate senza impegno. Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico… quelli li gestisco nel privato come deve essere". Michelle Hunziker, dopo il successo di Michelle Impossible and Friends, lo show di intrattenimento che l'ha vista protagonista su Canale 5, sta continuando a presentare Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti. "Essere premiata dal mio paese d’origine per una carriera all’estero all’insegna della gioia , mi riempie di gratitudine", ha concluso.

Il look sparkling per la premiazione

La presentatrice ha ritirato il premio indossando un abito firmato Giorgio Armani, caratterizzato da una rete tempestata di cristalli di due colori sopra una sottoveste. Non è la prima volta che Michelle Hunziker veste le creazioni del couturier italiano; nel corso di Michelle Hunziker & Friends, infatti, la conduttrice ha spesso sfoggiato pezzi della Maison, eleganti e scintillanti vestiti da sera che hanno contribuito al successo del programma.

Per ritirare il premio ha optato per un capo lungo bustier, aderente, caratterizzato da una pioggia di cristalli bicolore che accendono le sue linee di diverse sfumature. Sul punto vita è caratterizzato da un arricciatura, che crea una drappeggio che scende fino ai piedi, creando movimento. La creazione dall'effetto sirena ha un valore di 5900 euro.

