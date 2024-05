video suggerito

La principessa Charlotte compie 9 anni, la foto con cardigan e gonna in jeans scattata da mamma Kate La figlia dei principi del Galles spegne nove candeline e come da tradizione Kate Middleton ha condiviso lo scatto per celebrare il compleanno della figlia sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

177 CONDIVISIONI condividi chiudi

La foto per il compleanno della principessa Charlotte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le principesse moderne indossano gonne di jeans. Come Charlotte, che nello scatto condiviso sui social per festeggiare il suo nono compleanno, ha sfoggiato il capo in denim abbinato a un cardigan bordeaux. La bambina è stata immortalata da Kate Middleton, che ama dilettarsi nella fotografia e si occupa personalmente di tutti gli scatti pubblicati dai canali ufficiali di Kensington Palace. Charlotte è stata immortalata nel giardino di casa, sorridente, con una folta chioma e lunga chioma di capelli biondi e somiglia sempre di più al padre. Qualche tempo fa lo stesso William ha scherzato sul fatto che la figlia sia praticamente identica a lui da piccolo. "Quando vediamo una foto ci chiediamo: ma sono io o è Charlotte?", aveva affermato.

La foto per il compleanno della principessa Charlotte

Il look di Charlotte per i suoi 9 anni

La principessa sta diventando grande e quest'anno ha spento 9 candeline. Nello scatto che commemora questo momento ha indossato una gonna di jeans a lavaggio con chiusura a bottoni sul davanti di Cyrillus, un marchio francese di kidswear. Il capo ha un costo di 48 euro ed è stato abbinato a un paio di calze a maglia blu navy e un maglioncino dello stesso colore, da sotto sbuca una blusa floreale, mentre sopra la bambina indossa un cardigan in lana a rombi bordeaux.

Charlotte, la "principessa guerriera"

La figlia di William e Kate ha sempre dimostrato di avere una carattere forte. Amata dai fan fin da piccola per la sua esuberanza, è riuscita a conquistare la bisnonna Elisabetta II che l'aveva soprannominata "the boss", proprio per la sua capacità di farsi valere all'interno della famiglia e comandare anche il futuro re George. Per i genitori, invece, è "the warrior princess", la principessa guerriera, proprio per la sua vivacità. Molto legata ai fratelli, sono celebri i momenti in cui rimprovera il principe Louis nel corso delle celebrazioni per il giubileo della regina Elisabetta o mentre cerca di distrarlo durante la lunga cerimonia di incoronazione del principe Carlo.