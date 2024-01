Carole Middleton prende il posto di Kate: è al timone della famiglia mentre la figlia è in ospedale Kate Middleton è ricoverata alla London Clinic dopo aver subito un intervento all’addome e con lei c’è anche il principe William. Chi è rimasta al timone della famiglia? La nonna Carole Middleton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è ricoverata alla London Clinic dopo aver subito un intervento all'addome che la terrà lontana dai riflettori a lungo: stando alle previsioni, le è stato imposto di restare a riposo almeno fino a dopo Pasqua. La notizia sulle sue condizioni di salute è arrivata all'improvviso e ha lasciato i sudditi di stucco (anche alcuni membri della famiglia non erano a conoscenza della cosa), ma pare che il re Carlo III abbia poco dopo parlato dei suoi problemi alla prostata proprio per proteggerla da un'eccessiva attenzione dei media. Al momento la principessa sta bene, viene assistita dal marito William e sente i figli in videochiamata. Chi si prende cura della famiglia in sua assenza? Ad Adelaide Cottage con i principini George, Charlotte e Louis non ci sarebbero solo le nanny ma anche nonna Carole Middelton.

Carole Middleton si prende cura dei principini

È ormai risaputo che il principe William abbia annullato tutti gli impegni istituzionali per rimanere vicino alla moglie ma la cosa che in pochi immaginavano è che a prendere in mano le redini dell'adorabile famiglia reale sarebbe stata Carole Middleton. Mentre i due eredi al trono trascorrono le loro giornate in apprensione nell'ospedale di Londra, lei è partita alla volta di Windsor per prendersi cura dei nipoti (rimasti ad Adelaide Cottage, visto che devono continuare ad andare a scuola). Sebbene a gestirli quotidianamente ci fosse già la fedele tata Maria Teresa Turrion Borrallo, la mamma di Kate ha pensato bene di raggiungerli per evitare che vivano questo periodo come un trauma.

Carole e Michael Middelton

Anche Pippa Middleton è una zia premurosa

A rivelare l'indiscrezione è stata l'esperta reale Ingrid Seward al tabloid Hello!, le sue parole sono state: "I Middleton sono una famiglia molto unita e Carole è una nonna molto attiva che sta facendo tutto il possibile perché George, Charlotte e Louis, nonostante il ricovero della madre, mantengano la routine di sempre". La mamma di Kate porta i principini a scuola al mattino al posto di William, poi li va a riprendere e li accompagna alle tante attività extra scolastiche e sportive che seguono. Certo, fa a turno con la nanny, ma è chiaro che ci tiene molto a essere una figura molto presente. A darle una mano c'è anche Pippa Middleton che però, essendo mamma di altri 3 bambini, il più delle volte si limita a invitare George, Charlotte e Louis a casa sua a prendere il tè.

Carole Middleton