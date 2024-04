video suggerito

Kate Middleton donò i suoi capelli a un’associazione che produce parrucche, molto prima della sua diagnosi La principessa del Galles è in cura contro il cancro, ma la stampa internazionale ha reso noto che nel 2017 aveva fatto un gesto molto altruista nei confronti di un’associazione che si occupa di realizzare parrucche per bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

85 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton nel 2017

La malattia di Kate Middleton ha sconvolto il Regno Unito. Dopo mesi di indiscrezioni sulla sua presunta scomparsa, la principessa del Galles ha rivelato ai sudditi e ai fan di tutto il mondo di essere in terapia contro il cancro. La notizia è stata data attraverso un video trasmesso dalla BBC dove la futura regina ha anche chiesto che venisse rispettata la privacy della sua "giovane famiglia". Il The Sun ha reso noto un retroscena che ha come protagonista la quarantaduenne, che molti anni prima di questa diagnosi sembra che avesse voluto donare i suoi capelli al Little Princess Trust, un ente di beneficenza che realizza parrucche per i bambini che hanno perso i capelli a causa di varie malattie, tra cui il cancro.

Kate Middleton nel 2017

Il long bob benefico di Kate Middleton

Era il 2017 quando l'allora duchessa di Cambridge si presentò a Wimbledon con i capelli notevolmente più corti. Abituati alle sue lunghe ciocche mosse, il look ha stupito i fan, che hanno subito apprezzato il taglio appena sotto le spalle di Kate Middleton. Sembra che l'idea sia stata del suo parrucchiere personale, Joey Wheeler, che dovendole accorciare la chioma le consigliò un taglio un po' più corto per poi donare le lunghezze a un'associazione benefica.

Kate Middleton nel 2017

I capelli non vennero inviati a nome di Kate Middleton ma, racconta una fonte al The Sun: "È stato utilizzato un altro nome in modo che non si sapesse che provenissero da Palazzo, pensavano solo che fosse una donatrice nella zona di Kensington". In seguito, però la notizia emerse e a proposito Helen Creese, portavoce dell'organizzazione, ha affermato: "È stata una sorpresa. Siamo felici e grati che abbia donato i suoi capelli, come lo siamo dei confronti di tutti colore che scelgono di sostenere l'organizzazione benefica in questo modo".