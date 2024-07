video suggerito

Il soprannome del principe George: come lo chiamavano William e Kate prima che nascesse Prima di decidere il suo nome, William e Kate erano soliti riferirsi al piccolo George, nel periodo della gravidanza, con un nomignolo molto tenero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il suo nome completo è George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, ma per tutti è il principino George. Il figlio di William e Kate, in quanto primogenito dei principi di Galles, è anche l'erede al trono: è il secondo in linea di successione e la sua formazione da futuro re è iniziata molto presto. Nato il 22 luglio 2013, il principino ha compiuto 11 anni e per l'occasione sua madre, appassionata di fotografia, ha scattato un ritratto celebrativo in bianco e nero. È una tradizione di famiglia, lo fa in occasione dei compleanni di tutti e tre i figli.

I soprannomi del principe George

George ha frequentato la Thomas's Battersea di Londra. Qui dove era conosciuto come George Cambridge, oppure i compagni di classe erano soliti chiamarlo semplicemente PG, ovvero le due iniziali di Prince George. Questa abbreviazione affettuosa è stata adottata anche da William e Kate, che pare lo chiamino così oppure Tips, dal nome del noto brand di tè britannico PG Tips. Prima che venisse al mondo, invece, i principi del Galles avevano un modo tutto loro, per riferirsi al bimbo che Kate portava in grembo. La rivelazione arriva dal libro The New Royal Family: Prince George, William and Kate, The Next Generation. Qui il giornalista Robert Jobson riferisce che ancora prima di decidere quale sarebbe stato il suo nome, William e Kate erano soliti riferirsi al piccolo con la tenera espressione "piccolo acino d’uva", in inglese "little grap".

Gli altri soprannomi reali

I soprannomi tra i membri della royal family sono molto diffusi. Il principe William ne ha uno datogli da sua madre, la defunta principessa Diana. In un'intervista del 2007 con Matt Lauer della NBC, ha spiegato: "Tutto è iniziato quando avevo due anni. Me l'hanno raccontato, perché io non ho ricordi di così tanto tempo fa. Risale a quando siamo andati in Australia con i nostri genitori, il wombat è l'animale locale. Quindi fondamentalmente mi hanno chiamato così. Non perché assomiglio a un wombat, o forse sì?". Kate Middleton, invece, veniva soprannominata "Squeak" quando frequentava la St Andrew's School nel Berkshire: "Ero soprannominata così, proprio come la mia cavia. C'era una che si chiamava Pip e una che si chiamava Squeak, perché mia sorella si chiamava Pippa e quindi io ero Squeak". Il principino Louis, il piccolo di casa, è per tutti Lou Bug, un nomignolo affettuoso molto usato per i bimbi piccoli. Per quanto riguarda la secondogenita Charlotte, invece, i genitori la chiamano "Mignonette", che in francese indica qualcosa di piccolo, dolce e tenero. L'hanno chiamata così in pubblico la prima volta durante il Chelsea Flower Show del 2019.